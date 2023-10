Il cammino di Jannik Sinner a Shanghai: quanti ostacoli per l'azzurro

© Al Bello/Getty Images

È impegnato attualmente nel torneo di Pechino ma già è stato comunicato il tabellone del Masters 1000 di Shanghai. La qualificazione di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino non sembra essere in dubbio ma il tabellone sicuramente non lo aiuta.

Diversi ostacoli a partire soprattutto dagli Ottavi e un cammino verso semifinale e finale davvero durissimo per l'attuale numero 7 al mondo (le cose possono cambiare già in queste ore). E Jannik monitora tutta la situazione.

Sinner si trova nella parte bassa del tabellone, affronterà al primo turno il vincente tra l'americano Marcos Giron e il colombiano Daniel Galan. Al terzo turno Jannik potrebbe affrontare il vincente tra Sebastian Baez e il giapponese Taro Daniel e fino ad ora non è impossibile per l'azzurro.

Il cammino si complica però con gli Ottavi di finale dove Sinner affronterà uno tra Alexander Zverev e Ben Shelton: contro il tedesco si fa particolarmente dura, i precedenti dicono male a Jannik e lo abbiamo visto anche agli ultimi Us Open dove - agli Ottavi di finale - l'azzurro ha ceduto dopo una lunga battaglia in cinque set.

La situazione, in caso di vittoria, diventa anche peggiore per il numero 6 del seeding che affronterebbe il russo Daniil Medvedev: Jannik non ha mai battuto il russo e si parla di una vera e propria 'bestia nera' Tra Ottavi e i Quarti ci vorrà quasi un miracolo per uscire illeso ma eventualmente Sinner affronterebbe in semifinale il vincente tra Casper Ruud e il danese Holger Rune.

In questo lato di tabellone c'è anche Lorenzo Musetti ma occhio soprattutto a Hubert Hurkacz, un big server che può approfittare del tabellone per diventare un outsider piuttosto interessante. Situazione simile anche per Alex De Minaur, apparso in forma nelle ultime settimane.

Si trova dall'altro lato Carlos Alcaraz che Jannik potrebbe affrontare solo nell'eventuale finale del torneo. I due potrebbero affrontarsi in questi giorni a Pechino ma appare quindi complicato uno scontro invece nel Masters 1000 di Shanghai.

Per Jannik un tabellone duro ma l'occasione di fare esperienza e provare un torneo dove non ne ha molta, di certo la superficie può aiutarlo.