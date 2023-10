Ranking 02/10/2023 Sinner ha una grossa chance, vola Arnaldi

© Fred Lee

Il China Open sia maschile che femminile ancora deve terminare, il circuito Atp è attualmente impegnato ai Quarti di finale e tra poche ore Sinner avrà una grossa chance. Con l'eventuale vittoria su Grigor Dimitrov ai Quarti di finale l'azzurro scavalcherebbe Andrey Rublev mentre potrebbe fare la storia andando ancora avanti.

Sinner potrebbe diventare numero 4 al mondo in caso di finale del torneo attualmente in corso, portandosi dietro solo ai tre attuali 'Big Three' del circuito. Ancora tutto da decidere e attualmente ben cinque tennisti presenti nella Top Ten mondiale.

Unico cambiamento già ufficioso in Top Ten è il sorpasso di Stefanos Tsitsipas, tornato al quarto posto in classifica e davanti al danese Holger Rune. Cambia poco o nulla in Top 20 e solo Grigor Dimitrov, in caso di vittoria su Jannik, scavalcherebbe in classifica Musetti al diciottesimo posto.

Bene Jarry e Griekspoor, guadagna quattro posizioni anche Adrien Mannarino che entra così in Top 30. In crescita anche Hugo Humbert che guadagna due posizioni, ma il grande salto è del nostro Matteo Arnaldi: dopo gli Ottavi a Pechino Matteo guadagna sei posizioni ed ora è numero 42 delle classifiche mondiali.

In calo invece Nishioka e Safiullin che perdono rispettivamente dieci e nove posizioni, perde terreno anche Lorenzo Sonego. Il tennista torinese perde tre posizioni ed ora è numero 59 delle classifiche mondiali, Berrettini senza giocare guadagna una posizione.

Torna in Top 100 Jack Draper che guadagna ben quattordici posizioni ed appare in crescita dopo l'infortunio. Capitolo altri italiani: best Ranking per Cobolli che guadagna due posizioni ed è ora numero 120 al mondo, in crescita anche Zeppieri e Nardi che guadagnano tre posizioni a testa.

Sorride il tennis italiano. Crolla invece Marco Cecchinato che perde ben 21 posizioni e scivola dietro nel ranking Atp, ora numero 136 al mondo. Nel circuito femminile resta stabile prima di Pechino la classifica con Iga Swiatek che si è fermata ai Quarti a Tokyo e non ha guadagnato terreno sulle avversarie in classifica.

Bene Veronika Kudermetova dopo la vittoria a Tokyo, tre posizioni guadagnare ed ora è numero 16 al mondo. Perde due posizioni Elisabetta Cocciaretto mentre piccoli passi in avanti per Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Stabile al 52 posto in classifica invece Camila Giorgi.