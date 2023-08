Masters 1000, Next Gen sempre in finale: il dato su Sinner, Alcaraz e Rune

Sono sette i Masters 1000 che si sono disputati finora. In attesa della finale di Cincinnati, diversi vincitori si sono alternati a livello 1000: dalle conferme di chi aveva già messo le mani su quei trofei a chi invece ha debuttato come nuovo vincitore 1000 nel circuito.

Se l’albo d’oro dei tornei è stato più o meno vario, c’è una costante che riguarda queste finali: in tutte e sette, almeno uno tra Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Holger Rune era presente.

Segni che la Next Gen si sta imponendo sempre di più nel circuito, scavalcando quella che era la precedente generazione, rappresentata da Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.

Ha inaugurato la stagione Carlos Alcaraz con Indian Wells, dove ha battuto in finale Daniil Medvedev.

Nel secondo appuntamento 1000, a vincere è stato proprio il tennista russo, superando in finale Jannik Sinner. Dopo la prima parte di stagione sul cemento statunitense, si sbarca sulla terra rossa. A Madrid, Carlos Alcaraz è riuscito a difendere il titolo vinto l’anno precedente battendo in finale Jan-Lennard Struff.

Segue il Masters 1000 di Montecarlo, dove Holger Rune è stato sconfitto dal nuovo vincitore 1000 Andrey Rublev. Sempre il danese torna in finale agli Internazionali d’Italia, dove è stato nuovamente sconfitto, ma questa volta da un altro russo, ovvero Daniil Medvedev.

Finita la terra rossa, si è tornati sul cemento americano. Qui, un altro vincitore 1000 è stato incoronato: Jannik Sinner ha battuto Alex De Minaur ed è diventato anche lui un vincitore a livello 1000. Chiude la finale di Cincinnati, dove Carlos Alcaraz ritrova, dopo la finale di Wimbledon, Novak Djokovic.Tra i tre citati, il tennista spagnolo è l'unico ad aver disputato una finale in questo 2023 su tutte e due le superfici: cemento e terra rossa.

Un dominio non solo nei tornei ‘1000’, ma anche nel ranking. Carlos Alcaraz tiene salda la vetta del ranking, difendendola dagli attacchi di un ritornato Djokovic. Holger Rune e Jannik Sinner raggiungono, invece, il loro best ranking: il primo è il nuovo numero quattro del mondo, il secondo il nuovo numero sei del mondo.

Atleast one of Alcaraz, Rune, & Sinner have been in the Final of every Masters 1000 in 2023



Indian Wells - Alcaraz

Miami - Sinner

Monte Carlo - Rune

Madrid - Alcaraz

Rome - Rune

Toronto - Sinner

Cincinnati - Alcaraz — Vansh (@vanshv2k) August 20, 2023