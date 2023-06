"A Wimbledon può fare bene, i suoi colpi sono...": ex tennista esalta Jannik Sinner

La stagione su erba è un battito di ali. Si inizia e in un batter d’occhio si finisce., ultimo torneo su questa superficie e terzo torneo dello Slam di questa stagione. Ai blocchi di partenza ad ora ci sono tutti, anche gli italiani.

A guidare il carro azzurro c’è Jannik Sinner, seguito da Lorenzo Musetti. Dubbi ancora su Matteo Berrettini: è a Londra,dopo il forfait al Queen's, ma le immagini dell’allenamento non rincuorano. Sulle aspettative degli azzurri all’All England Club parla Mosè Navarra, ora collaboratore di alcuni italiani, come Passara e giocatore che nel 1996 dalle qualificazioni del torneo di Wimbledon si è spinto fino al terzo turno.

“Jannik Sinner ha dei colpi molti efficaci, la sua palla fa male su erba e i quarti di finale dello scorso anno a Wimbledon l’hanno dimostrato. Deve solo trovare continuità fisica”, ha detto l’ex tennista italiano sul numero uno d’Italia in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.

Musetti e Djokovic

Anche sul numero due d’Italia le aspettative sono alte. Meno esperienza rispetto al suo connazionale, considerando che sarà solo la sua seconda apparizione al main draw di Wimbledon in carriera, ma le sue qualità possono essere una chiave per la svolta anche sui prati verdi.

“Musetti ha tanto mano e sull’erba è una cosa importante. Nel suo caso, deve riuscire ad essere più aggressivo e venire a rete”, ha detto Navarra. Su chi sia il favorito, invece, la scelta ricade sempre sullo stesso nome: l’attuale numero due del mondo e vincitore di sette titoli, Novak Djokovic.

Come outsider, invece, nome a sorpresa, ma non del tutto considerando i risultati dello scorso anno all'All England Club. “Djokovic è il favorito d’obbligo a Wimbledon. Nei Grandi Slam tira fuori qualcosa in più.

Outsider? Direi Fritz”, ha detto l’ex tennista italiano. Photo credits: @jansinner (Instagram)