Jannik Sinner rassicura i tifosi dopo il ritiro a Halle: "Pronto per Wimbledon"

. Il tennista azzurro ha giocato uno dei tornei preparatori al torneo del Grande Slam inglese, il ‘500’ di Halle, ma ai quarti di finale contro quello che sarebbe diventato il vincitore della settimana, Alexander Bublik , si è ritirato per un problema alla gamba, dopo aver perso il primo set.

Un allarme in vista del grande appuntamento all’All England Club. “Grazie Halle per l’opportunità per aver giocato la scorsa settimana. Spero di vederti l’anno prossimo”, esordisce il numero uno di Italia nel post che ha pubblicato sui propri profili social.

“Mai facile ritirarsi, ma in quel momento dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo. Dopo qualche giorno di riposo e dopo una consultazione con il mio medico, sono felice di condividere con voi che sarò in forma e pronto per Wimbledon”, scrive l’altoatesino.

Jannik Sinner gioisce non solo per la sua presenza a Wimbledon, ma anche per le belle notizie che arrivano dal ranking. Il tennista azzurro ha scavalcato Taylor Fritz ed è diventato numero otto del mondo: sarà dunque testa di serie numero 8 a Wimbledon, a meno di qualche ritiro dell’ultimo minuto da parte di tennisti che lo precede.

In uno Slam che per tutti sarà solo fonte di punti aggiuntivi, considerando la posizione dell’Atp nella scorsa edizione, per il numero uno di Italia c’è da difendere i quarti di finale raggiunti lo scorso anno.

Nel percorso fatto l’anno scorso, Sinner ha affrontato gli attuali numero uno e due del ranking: vittoria contro Carlos Alcaraz agli ottavi di finale, sconfitta in rimonta subita per mano di Novak Djokovic, vincitore poi del torneo.

Wimbledon è l’occasione anche per superare il brutto Roland Garros, dove il tennista azzurro non è riuscito a superare il secondo turno del torneo del Grande Slam.

