Sinner stabilisce un record di precocità a Miami: prima di lui solo Djokovic e Nadal

Pietrangeli carica Jannik Sinner: "È come Meloni, ha le palle quadrate" 22 ore fa

Atp Miami - Sinner da impazzire: batte Alcaraz e raggiunge Medvedev in finale 12 ore fa

Sinner: "Una delle migliori vittorie in carriera, ora contro Medvedev sarà dura" 10 ore fa

Fritz incredulo su Alcaraz: "I Big Three non erano così forti alla sua età"

Atp Monte-Carlo, ricca entry list di doppio: nuovo compagno per Jannik Sinner

Novak Djokovic torna in vetta, Alcaraz 'retrocede' dopo il ko con Sinner

Jannik Sinner recupera il suo Best Ranking e guarda oltre: ecco la situazione

Pietrangeli sulla crisi di Matteo Berrettini: "La colpa non è di Melissa Satta"

Sinner: "Una delle migliori vittorie in carriera, ora contro Medvedev sarà dura"

Il 2023 ha consegnato ai fan di Sinner un giocatore nettamente migliorato in tanti fondamentali, questo grazie anche alla collaborazione con Simone Vagnozzi. Dal tanto agognato servizio, le cui percentuali sono aumentate nettamente, rendendo questo colpo decisamente meno vulnerabile e meno leggibile per gli avversari.

Prima di lui, due leggende assolute di questo sport, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Un riconoscimento importantissimo che premia la costanza del tennista di San Candido, che ha saputo rialzarsi dopo un anno non privo di difficoltà, e ora è pronto a sbocciare definitivamente.

L’azzurro è il terzo giocatore nella storia a raggiungere la finale del torneo con sede in Florida più di una volta prima di compiere 22 anni .

L'ultima sfida di questa loro rivalità, al momento dominata dall'ex numero uno al mondo, è stata a Rotterdam, dove in finale del torneo 500 olandese ha prevalso Daniil con il risultato di 2-1.

Domani Jannik, forte di quella esperienza, affronterà Daniil Medvedev in un match che promette spettacolo e tanto equilibrio, nonostante i precedenti pendono decisamente in favore del russo (5-0). L'italiano domani cercherà di sfatare un tabù che resiste dal loro primo incontro a Marsiglia nel 2020.

Due anni fa, l’altoatesino raggiunse l’ultimo atto ma si fermò sul più bello, sconfitto dal rivale-amico Hubert Hurkacz . In quella occasione dopo il vantaggio di un set, subì una rimonta dal polacco, peccando probabilmente di un pizzico di esperienza.

I due rappresentano, con ogni probabilità, insieme ad Holger Rune , il futuro di questo sport, ma già nel presente stanno dando prova delle loro immense qualità. Per Jannik Sinner si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Miami.

Il match giocato ieri da Jannikcontro Carlosè stato uno spot di assoluto livello per il Tennis. Una rivalità che ormai da anni alimenta sfide tra i due senza esclusioni di colpi e giocate che entusiasmano il pubblico da casa e sugli spalti.



Site build with: World CMS 3.0

Copyright © 2023 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD

el: 0.0126