Pietrangeli carica Jannik Sinner: "È come Meloni, ha le palle quadrate"

Ci ha pensato Nicola Pietrangeli a caricare Jannik Sinner a poche ore dalla semifinale del Miami Open contro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz . Una partita con una posta in palio molto alta per l'altoatesino, che cercherà di sorprendere il favorito 19enne spagnolo e di regalarsi la seconda finale della carriera nel Master 1000 in Florida.

Sarà senza alcun dubbio un'altra incredibile sfida fra i due giovanissimi talenti del tennis attuale e del futuro, che si stanno dando grande battaglia in questi mesi e dimostrando nell'ultimo periodo di essere una spanna sopra quasi tutti gli altri giocatori.

L'ex tennista, in un'intervista rilasciata a 'Il Giornale', ha espresso un parere piuttosto particolare sull'italiano: "È come Giorgia Meloni… Ha le palle quadrate e, presto, vincerà uno Slam. Ne sono certo" ha ammesso con grande sicurezza.

Il classe 1933 ha fornito anche alcune spiegazioni dal punto di vista tecnico: "È migliorato tantissimo, mi piace da morire il rumore della pallina quando incoccia la sua racchetta. Da lì si capisce che è un fuoriclasse" ha aggiunto.

"Il primo Slam? Parigi"

Pietrangeli non ha escluso che il talentuoso 21enne possa presto conquistare un titolo del Grande Slam. Su questa rivelazione ha rimarcato: "Direi che possa vincere il Roland Garros sulla terra battuta".

Ricorda il primo Novak Djokovic? Sì, secondo l'ex atleta azzurro: "Contro Rublev ha commesso 8 soli errori in due set. È pazzesco. E aggiungo: questo ragazzo è un tedesco nell’animo e nella testa, può davvero vincere uno Slam.

Non ho più dubbi" ha concluso. Sinner si giocherà nella notte italiana di sabato 1 aprile (a partire dall'una) la possibilità di accedere all'atto conclusivo del Miami Open. Di fronte, per la sesta volta a livello Atp, un Alcaraz inarrestabile (vincitore a Indian Wells) e in grandissima forma, che è anche avanti negli scontri diretti per 3-2. Si prospetta davvero un meraviglioso spettacolo sull'Hard Rock stadium.