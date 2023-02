Vagnozzi ammette: "Jannik Sinner non avrà mai il fisico di Carlos Alcaraz"

Un paragone sempre esistente, al quale il coach ha voluto esprimere le sue considerazione., in una recente intervista concessa a Il T Quotidiano del Trentino-Alto Adige

Il tecnico ha ammesso in modo abbastanza chiaro e inequivocabile: "Non avrà mai il fisico di Alcaraz, che a 18 anni era già un uomo. Ma entro tre anni lo porteremo ad avere il miglior fisico possibile senza snaturarne le sue caratteristiche" è il piano rivelato dall'allenatore 39enne.

Poi ha aggiunto: "Non bisogna avere fretta e spingere troppo con i carichi di lavoro atletici, sarebbe come lanciare un boomerang, ci si ritorcerebbe contro. Sul piano mentale e della determinazione, Sinner non ha nulla di meno" .

Vagnozzi ha spiegato qual è secondo lui il vero vantaggio dell'iberico rispetto al 21enne di San Candido: "È entrato nel tour tennisticamente più pronto, ancora più precoce e completo di Jannik, che però è già forte e ha margini di miglioramento enormi.

Già oggi varia il gioco con una maggiore fluidità e migliori automatismi, soprattutto sa quando e come farlo in base all’avversario. Tatticamente sta provando cose nuove, anche a essere più paziente e ad allungare lo scambio.

Questo a volte lo porta a sprecare maggiori energie di un giocatore più maturo di 26-27 anni, come può essere un Medvedev" ha rimarcato nell'intervista.

L'obiettivo del 2023

Vagnozzi non è tornato sui suoi passi e ha ribadito quali sono gli intenti principali di Sinner nella stagione 2023: "Puntiamo alle Atp Finals di Torino, in programma a novembre.

Per riuscirci serve avere continuità di rendimento e fare risultato nei grandi Open. L’inizio di stagione è stato ottimo, sia nella crescita tecnica che sul piano fisico, se si esclude il piccolo infortunio di gioco avuto ad Adelaide" ha aggiunto.

Il tecnico continuerà ora a lavorare con il giocatore altoatesino in vista del primo Master 1000 dell'annata a Indian Wells. Photo credit: Atp Tour,