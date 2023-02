Angelo Binaghi: "Jannik Sinner conferma la stoffa del campione"

Il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi ha parlato recentemente dell'attuale momento del tennis italiano nel circuito Atp, dopo l'archiviazione definitiva dei primi tornei della stagione 2023.

Il 62enne ha espresso i suoi pareri in merito nel corso della presentazione ufficiale del Challenger 175 che si terrà a Cagliari dall'1 al 7 maggio. Commentando i risultati dell'ultima settimana, ha dichiarato: "Il nostro movimento azzurro è in buona salute.

Sinner ha confermato anche a Rotterdam di avere la stoffa del campione, ma in ottica Coppa Davis ci fa piacere anche la vittoria a Buenos Aires di Simone Bolelli e Fabio Fognini in doppio" ha sottolineato nelle parole riportate anche da Ansa.

Poi ha aggiunto: "È un buon momento: Berrettini è pronto a tornare in campo ad Acapulco, mentre il giocatore altoatesino sta giocando molto bene in questo periodo. Musetti meno ma si riprenderà presto" .

Binaghi ha concluso affermando: "Tutto il movimento ci riconosce che abbiamo il miglior parco giovani del tour. Se ci assiste la salute, i risultati non possono che arrivare. Anche in Coppa Davis, se si considera da quanto tempo stiamo aspettando questo trofeo" .

Il presidente è stato fra gli ospiti della cerimonia del Sardegna Open, torneo nel quale saranno sicuramente tanti gli atleti italiani ai nastri di partenza con l'obiettivo di conquistare l'ambito titolo.

Il momento del tennis italiano

È un periodo importante per i principali atleti azzurri, tutti impegnati per preparare sul campo i primi due Masters 1000 dell'annata negli Stati Uniti d'America.

Sinner sarà ora di scena a Marsiglia per completare il tour de force sul cemento indoor, mentre 'The Hammer' farà il suo ritorno in campo dopo qualche settimana lontano dalla scena del tennis. Musetti avrà invece bisogno di ritrovare fiducia dopo le due brutte sconfitte rimediate a Buenos Aires e a Rio de Janeiro.

Poi tutti si concentreranno sulle manifestazioni di Indian Wells e Miami, dove saranno chiamati a delle prestazioni di livello per competere coi migliori del circuito e tentare di conquistare risultati soddisfacenti. Photo credit: Fitp.