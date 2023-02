Jannik Sinner migliora la statistica contro i top 5: il dato aggiornato

Una delle vittorie più importanti della carriera, la prima contro un tennista che occupa una delle prime tre posizioni nel ranking mondiale Atp. Jannik Sinner sta confermando un rendimento importante in questo inizio di stagione 2023 dal punto di vista del gioco e non solo.

I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti e l'altoatesino ha piazzato un colpaccio non così scontato agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Rotterdam. Opposto nuovamente al greco Stefanos Tsitsipas, che lo aveva eliminato dalla corsa degli Australian Open, l'azzurro ha dominato dall'inizio alla fine la partita, sfruttando l'occasione di battere il numero tre del mondo, che non ha di certo espresso la sua miglior versione al servizio e negli scambi lunghi.

Una vittoria che può dare quell'ulteriore iniezione di fiducia al talentuoso 21enne, ora chiamato a rispettare il pronostico nei prossimi turni e spingersi fino in fondo al tabellone: grazie all'affermazione sulla prima testa di serie della competizione, il nativo di San Candido ha aumentato notevolmente le sue quotazioni di vittoria in Olanda, anche per il livello di tennis offerto contro 'Tsitsi'

Aggiornate le statistiche contro i top 5

Nelle ultime annate è emerso come l'atleta ora seguito da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill non sia in grado di imporsi nelle delicate sfide contro i tennisti della top 5, nonostante le alte aspettative riposte in lui e l'indiscutibile talento.

Dopo il successo sul greco, Sinner ha aggiornato questa statistica, ancora molto negativa: sono ora due le vittorie dell'altoatesino contro i top 5 ma restano 16 le sconfitte rimediate. Potrebbe essere arrivata la vera svolta per l'italiano, che sta mostrando tutto il suo potenziale e fin qui non sta deludendo le aspettative sul cemento.

Ora l'azzurro dovrà proseguire questo rendimento a Rotterdam: ai quarti di finale affronterà l'esperto giocatore svizzero Stan Wawrinka per staccare il pass per le semifinali del torneo. La prosecuzione dell'avventura in Olanda porterebbe altri punti importanti in ottica Atp Finals e ranking, nel quale Sinner continua a guadagnare posizioni.

