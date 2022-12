Jannik Sinner spegne le polemiche: "Vi spiego perché il 2022 è stato positivo"

Roig rimonta subito in sella: dopo Nadal, allenerà una campionessa Slam

Le commoventi parole di Chris Evert per la leggenda Roger Federer

Dal caso Verdasco alla wild card per Tomic: Kyrgios all'attacco sui social

Novak Djokovic confessa: "Non ho mai pensato al ritiro"

COME MAI NON OTTENGO IL SUCCESSO CHE VORREI?

Dopo la reazione avversa al vaccino anti COVID-19, Chardy è pronto a tornare in campo

'I suoi occhi non mentivano': la previsione di Woodbridge su Rafael Nadal

In questo senso credo di aver raggiunto un grado di esperienza importante e che mi dà grande fiducia" ha aggiunto e concluso Jannik Sinner. Photo credit: Us Open.

Il talentuoso 21enne ha poi proseguito: "Paradossalmente potrebbe essere stato il mio anno migliore, perché ho continuato a lavorare duramente e ho giocato tante partite di alto livello, molte le ho vinte. Ho raggiunto i quarti in tre Slam e in tre Masters 1000, ho vinto il titolo a Umago battendo Alcaraz, che è stato il miglior giocatore dell’anno.

La gente ricorda questo e anch’io ci penso. Poi faccio un’analisi più complessiva e, come dicevo, la stagione (pur difficile e complicata) ha tanto di positivo” ha dichiarato nell'intervista rilasciata al Corriere del Veneto.

In merito proprio all'anno ormai concluso, il giocatore italiano ha deciso di spegnere tutte le polemiche degli ultimi giorni ed esprimere la propria opinione: "La stagione è stata complicata, non lo nascondo.

La stagione 2022 disputata da Jannik Sinner ha praticamente diviso gli appassionati e gli addetti ai lavori del mondo del tennis. L'opinione pubblica ha discusso a lungo se ci si potesse aspettare molto di più dal tennista altoatesino nel corso dell'annata o l'azzurro, in virtù dei diversi problemi fisici, abbia fatto il possibile e conquistato comunque risultati importanti (fra cui a 21 anni aver raggiunto i quarti di finale in tutti e 4 i tornei del Grande Slam).



