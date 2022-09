Jannik Sinner imbattuto in Coppa Davis: numeri da record per l'azzurro

Jannik Sinner ha ottenuto una faticosa vittoria nel secondo match contro l'Argentina, battendo in tre set dopo una grande battaglia il numero uno argentino (complice l'assenza di Diego Schwartzman) Francisco Cerundolo, numero 27 al mondo.

Jannik ha sfruttato l'unico break ottenuto nell'undicesimo game ed ha chiuso il primo set ma ha avuto un improvviso blackout nel secondo parziale fermato dalla crescita dell'avversario. Nel terzo e decisivo set il numero uno azzurro è tornato sui suoi livelli ed ha vinto chiudendo con il risultato di 7-5;1-6;6-3 e regalando il decisivo 2 a 0 agli azzurri.

L'Italia ha ottenuto così il pass per i Quarti di finale della Davis che si terranno a Malaga mentre Sinner ha mostrato ancora una volta la propria affidabilità e il grande rapporto con l'Italia in Davis, continua così la striscia positiva.

Con la vittoria di ieri per Sinner si tratta della sesta vittoria in altrettante partite in Coppa Davis, l'azzurro è una vera e propria certezza in questa competizione e l'Italia è consapevole di avere una grande arma per il resto del torneo.

Calcolando inoltre l'Atp Cup per Sinner la media è ancora più incredibile con 9 vittorie in 9 partite.

Le parole di Sinner nel post partita

Il tennista azzurro ha commentato la vittoria ai microfoni di Rai Sport nel post partita.

Ecco le sue parole nello specifico: “Tutta la partita è stata complicata. Questo pubblico è il motivo per cui sono qua. Abbiamo un’ottima squadra e sono contento di aver portato a casa il secondo punto.

Adesso c’è ancora un doppio importante e speriamo bene“. Poi Sinner ha proseguito: “Fisicamente sto bene. Ho avuto le mie chance ma non sono riuscito a sfruttarle, poi nel terzo set ho provato a stare lì mentalmente.

Nell’ultimo game il pubblico ha aiutato molto, quindi grazie mille a tutti. Non ho giocato al meglio, ma spero di migliorare. Non era semplice oggi, ma credo di poter essere felice“. Photo Credit: FederTennis Twitter