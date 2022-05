Serie A, giovane talento rivela: "Potevo essere come Jannik Sinner"

Il centravanti dell'Empoli Andrea Pinamonti è una delle rivelazioni della nostra Serie A. Il giocatore di proprietà dell'Inter sta trascinando il club toscano alla salvezza ed a suon di gol è diventato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano.

Dopo le presenze a Frosinone e Genoa il calciatore ha trovato la sua dimensione ad Empoli dove in questa stagione ha collezionato 13 reti in 35 presenze ed è finalmente esploso definitivamente. Proprio nella giornata di ieri Pinamonti è andato nuovamente a segno, nel pirotecnico 4 a 2 dell'Inter contro l'Empoli.

Pochi minuti di gioco ed è stato il proprio il giovane calciatore di Cles a firmare la rete del momentaneo vantaggio.

Pinamonti e la sua passione per il tennis

Pinamonti viene dalla stessa regione di Jannik Sinner, con il quale coltiva tante passioni e tra queste rivela, poteva esserci il tennis.

Ai microfoni di SportWeek Andrea ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Se ho provato altri sport? Giocavo tanto ed abbastanza bene a tennis. Però ad un certo punto sono arrivato ad un bivio, o il pallone obla racchetta.

Io come Sinner? Si, devo dire che per un attimo sono stato tentato dallo scegliere il tennis, mi piaceva davvero tanto. Ricordo che il maestro disse alla mia famiglia che potevo avere un futuro importante nel tennis e mi disse di fare una scelta ponderata.

Poi è arrivata l'Inter e non ho avuto più dubbi. Su di me c'erano Inter, Juventus e Milan, oltre ad Atalanta e Torino, ma la mia famiglia è di gran fede interista e non ho avuto alcun dubbio su dove stare"

Sinner e Pinamonti sono quasi coetanei (l'attaccante ha un paio di anni in più) ma sono entrambi giovani talenti italiani e con un gran futuro. Mentre Jannik è ormai già vicino alla Top Ten mondiale (già è entrato tempo fa) Pinamonti è il terzo italiano nella classifica marcatori dietro al centravanti della Lazio Ciro Immobile ed all'esterno del Sassuolo Domenico Berardi. Tra gli italiani Pinamonti condivide i 13 gol con un altro giovanissimo, il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca.