Matteo Berrettini e Jannik Sinner sognano: cifre da record con gli sponsor

Uno ha 26 anni e si trova nel cuore della sua carriera, l'altro è l'astro nascente del tennis mondiale. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono i due migliori tennisti italiani del momento, entrambi presenti nella Top Ten ed ormai in rampa di lancio nel tennis azzurro e tra i tifosi nostrani.

Ormai il movimento italiano è in netta crescita e questo porta ampi vantaggi anche economici ai due forti tennisti. Nell'ultimo anno Berrettini è diventato il primo italiano a raggiungere la finale a Wimbledon nella storia del tennis ed in data odierna ha conquistato il suo Best Ranking di numero 6 al mondo.

Jannik Sinner dal canto suo ha avuto una crescita impressionante: lo ricordiamo per la vittoria alle NextGen Finals di Milano ma nel corso degli ultimi mesi l'atleta altoatesino ha conquistato diversi tornei Atp, ha vinto il primo match della carriera alle Finals di fine anno ed infine ha raggiunto la Top Ten mondiale.

Questi numeri non hanno lasciato indifferenti gli sponsor e negli ultimi mesi sia Berrettini che Sinner hanno vissuto una grande crescita.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini e quanto guadagnano