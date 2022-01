Il criptico messaggio di Jannik Sinner riguardo il suo staff futuro

Jannik Sinner è uscito in malo modo dagli Australian Open 2022. Il giovane talento altoatesino è arrivato fino ai Quarti di finale, ma è stato letteralmente asfaltato nel match contro il numero 4 al mondo Stefanos Tsitsipas che ha messo in mostra tutto il talento del suo repertorio ed ha chiuso con un netto 6-3;6-4;6-2.

C'erano tante aspettative sull'azzurro, addirittura dato favorito prima del match, ma la gara non ha mai avuto storia e Tsitsipas ha dimostrato come Jannik abbia ancora bisogno di effettuare un'ulteriore crescita.

L'attuale numero 10 al mondo ha mostrato miglioramenti nel gioco e soprattutto al servizio, ma nella sfida contro Tsitsipas si è visto che c'è ancora divario rispetto ai primi 4-5 tennisti al mondo.

Nonostante ciò l'azzurro si è mostrato fiducioso nel post partita: "Questa sconfitta mi ha fatto capire cosa manca tra me e i migliori. Avrei potuto fare sicuramente meglio partendo dal servizio sino ad arrivare alla risposta.

Devo migliorare il mio tennis in generale e giocare partite come queste mi aiuteranno a farlo. Il mio obiettivo, in questa stagione, è quella di giocare più partite possibili contro i migliori del mondo, in modo da poter crescere"

Jannik Sinner ed il membro del nuovo staff

Negli ultimi giorni, durante la sua esperienza australiana, si sono rincorsi diversi rumors riguardo l'ingresso nello staff che allena Jannik Sinner, guidato da anni ormai dall'esperto Riccardo Piatti, di un nuovo elemento.

La persona in questione è una persona che ha molta esperienza nel mondo del tennis e si sono fatti i nomi di leggende di questo sport come John McEnroe e Maria Sharapova. L'ex tennista americano si è addirittura proposto in questi giorni e Sinner è tornato a parlarne nella conferenza di addio all'Australia ed al torneo.

Ecco le sue parole nello specifico: "Il nome di chi entrerà nel mio team ancora non si può dire. Poi lo vedrete, io so già chi è" Un intervento criptico quanto chiaro sul futuro dello staff azzurro che presto potrebbe avere grandi novità.