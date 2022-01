Australian Open, emerge un sorprendente dato riguardo Jannik Sinner

Il 2022 di Jannik Sinner è iniziato nel migliore dei modi. L'enfant prodige del tennis azzurro ha iniziato con dieci vittorie in altrettante partite e mostrando un rendimento forse mai visto, neanche nel 2021 quando ha comunque vinto diversi tornei Atp.

Il giovane altoatesino ha mantenuto le attese in Atp Cup dove ha battuto avversari di calibro minore ma l'Italia si è arresa in doppio alla Russia del numero due al mondo Medvedev e di Safiullin, uscita poi successivamente nel torneo.

Agli Australian Open abbiamo imparato a vedere uno Jannik differente, freddo nei momenti importanti e soprattutto sono stati notati importanti passi in avanti in caratteristiche che l'altoatesino aveva sempre sofferto e che ora lo vedono in netta crescita.

Il dato positivo riguardo gli Australian Open

Il giornalista Atp Giorgio Spalluto ha fatto notare un incredibile dato che mostra i grandi passi avanti dell'allievo di Riccardo Piatti e Top Ten mondiale. Avevamo notati tutti i progressi alla prima ed al servizio negli ultimi giorni, ma c'è un dato davvero inaspettato che riguarda Jannik.

Nei match fino ai Quarti di finale che si disputeranno stanotte e che vedranno Jannik impegnato contro il numero 4 al mondo Stefanos Tsitsipas l'azzurro ha ottenuto ben il 78 % di punti quando ha effettuato discese a rete, senza dubbio numeri altissimi per un tennista che scende poco a rete, ma che solitamente aveva sempre deluso.

Jannik ha infatti mostrato un interessante crescita nelle volée dove non è ancora un fenomeno ma con impegno sta effettuando grossi miglioramenti. Solo Rafael Nadal ha avuto risultati migliori con percentuali che, prima del Quarto vinto contro Denis Shapovalov, toccavano addirittura ben l'80 % di punti ottenuti a rete.

Da diversi mesi Sinner sta disputando spesso anche tornei di doppio con l'obiettivo di migliorare sia al servizio che soprattutto a rete. Nonostante non abbia tecnica eccelsa Jannik ha da sempre questa voglia costante di crescere nei fondamentali dove ha ancora qualche problema e questo fa letteralmente sognare i suoi tifosi.

Contro Tsitsipas lo troveremo davanti ad un importante banco di prova e senza dubbio l'azzurro giocherà il match più importante della sua giovanissima e fiorente carriera.