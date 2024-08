Olimpiadi, polemica Collins contro Swiatek: "Non ho bisogno di falsità"

Le Olimpiadi di Parigi proseguono senza sosta e ormai ogni giorno esplode una nuova polemica. In qualsiasi sport e neanche il tennis ne è esente. Nelle ultime ore è esplosa una polemica nel post match nella sfida tra la numero uno al mondo Iga Swiatek e l'americana Danielle Collins, tennista esperta che ha creato non poche difficoltà alla forte polacca.

Primi due set sorprendenti con Iga che domina il primo set e la tennista americana che ha reagito alla grande vincendo il secondo set. Quando la sfida sembrava sorprendentemente cambiata Iga ha chiesto un break toilet spezzando il ritmo dell'avversaria (forse questo era il suo reale obiettivo), poi la sfida continua.

Nel terzo set Collins colpisce Iga a rete, tirandole addosso e facendo piuttosto male, poi si sincera delle condizioni e dopo qualche game finisce il match. Una sfida particolare, continuata però anche dopo l'incontro.

Danielle ha attaccato duramente la sua avversaria, rilasciando dichiarazioni piuttosto forti. A fine match prima del ritiro Danielle è andata a parlare all'avversaria e tutto sembravano tranne che complimenti. La tennista ha poi spiegato in conferenza: "Ho detto a Iga che vedo succedere cose davanti alle telecamere ed altre invece quando siamo negli spogliatoi.

Ognuno può essere come vuole ma senza falsità". Un attacco vero e proprio a cui Iga ha risposto quasi ignorando l'avversaria e spegnendo ogni polemica. La Swiatek, sui campi in terra del Roland Garros, qui a Parigi, è la grandissima favorita per la medaglia d'oro e al momento nessuno sembra davvero in grado di poterla impensierire.

Senza Sabalenka, Gauff e Rybakina - chi out per ritiro e chi per sconfitta - la tennista polacca ha grandi chance di regalare la medaglia d'oro al suo paese, un risultato che sarebbe davvero storico e che contribuirebbe ancora di più a celebrare la storia di Iga Swiatek.

In semifinale Iga affronterà la cinese Zheng mentre nell'altro match si affronteranno la Schmiedlova e la croata Donna Vekic, protagonista di una bella vittoria in una battaglia contro l'ucraina Kostyuk.