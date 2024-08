Alta tensione tra Iga Swiatek e Danielle Collins: la replica della numero 1 del mondo

La partita di quarti di finale del singolare femminile tra la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la statunitense Danielle Collins in campo è terminata con il ritiro della tennista americana sul punteggio di 6-1 2-6 4-1 per la campionessa in carica del Roland Garros.

Ma è stata una partita ad alta tensione tra il toilet break della numero 1 del mondo, una pallata al costato di Swiatek di Collins che comunque ha chiesto scusa, poi per un medical time out chiesto questa volta da Collins poco prima di ritirarsi.

E soprattutto per quanto è successo al momento del ritiro di Collins e durante la stretta di mano. A fare chiarezza sui contenuti del dialogo a fine match è stata Collins in conferenza stampa di fatto sostenendo che la polacca davanti alle telecamere si comporta in un modo e in maniera completamente diversa negli spogliatoi.

"Ho detto a Iga, ha spiegato Collins, che non doveva essere non sincera riguardo, al mio infortunio. Succedono molte cose davanti alla telecamera, ci sono persone che si comportano in un modo davanti alla telecamera e un altro modo nello spogliatoio.

Ognuno può essere come vuole. Ma non ho bisogno di falsità".

Iga Swiatek replica alle dure parole della tennista americana

Ma Iga Swiatek non ci sta e ha spiegato che "lei non ha detto nulla e cercava solo di augurarle una pronta guarigione soprattutto dopo il medical time out".

Swiatek ha spiegato: "Non ne discuterò, perché non le ho mai fatto nulla di spiacevole. Volevo solo congratularmi con lei per la sua carriera di successo, perché sappiamo tutti che questo è il suo ultimo anno.

In genere durante i tornei, quando usciamo e abbiamo tempo per cambiarci, abbiamo diritto a 5 minuti. Qui ho chiesto alla signora che mi ha accompagnato quanto tempo avevo. Lei mi ha risposto che qui non contano il tempo. Quindi ho sfruttato il tempo per cambiarmi e rinfrescarmi, e poi sono tornata in campo. Onestamente non sapevo quanto tempo fosse passato, ma non ho fatto nulla contro le regole".