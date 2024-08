Finisce il sogno Olimpico di Errani e Vavassori: "Brucia tanto ma abbiamo dato tutto"

Sfuma l’ennesima opportunità per il tennis italiano di portare al medagliere azzurro il proprio apporto. Con un match deciso sul filo del rasoio, all’ultimo punto del super tiebreak, la coppia di doppio misto composto da Sara Errani e Andrea Vavassori si arrende ai quarti di finale agli olandesi Koolhof-Schuurs, col punteggio di 6-7(4) 6-3 11-9.

Una partita in cui gli italiani si sono visti rimontare dopo essere passati in vantaggio, sprecando anche un match point sul 9-8 nel set decisivo e arrendendosi dopo oltre due ore di battaglia. Ai microfoni di Supertennis, Sara e Andrea hanno espresso la propria delusione per l’eliminazione ai quarti di finale.

Le parole di Sara Errani e Andrea Vavassori

Questa l’analisi del tennista italiano: "Era una partita complicata contro due giocatori che sanno giocare il doppio. Sapevamo che dovevamo fare bene soprattutto nei primi colpi dopo il servizio.

Siamo stati bravi a vincere il primo set, nel secondo c'è stato un game sfortunato e non siamo più riusciti a riprenderlo e al super tie break le partite girano così, per uno o due punti. Purtroppo quel match point è andato male".

A Vavassori fa eco anche la 37enne bolognese: "Brucia un bel po' ma abbiamo dato tutto. I super tie break sono una lotteria, è girato così, e se avessimo vinto quel punto staremmo parlando di tutt'altro". L’azzurro ha infine concluso: "Mi dispiace che ci si soffermi su quel punto trascurando il percorso fatto da una persona per arrivare a un certo punto.

Se arrivi alle Olimpiadi hai fatto un percorso di sacrifici e di valori e poi tutto si riduce a un discorso di 'o medaglia o fallito', purtroppo è così. Certo la medaglia è importante, ma se non arriva non bisogna crocifiggere nessuno perché può succedere".