Musetti: "Sinner? Mi dispiace per i ragazzi che sono rimasti fuori, come Cobolli"

Jannik Sinner ha già raggiunto Montréal e svolto una importante sessione di allenamento dopo aver fatto i conti con la tonsillite. Il numero uno del mondo ha deciso di saltare i Giochi Olimpici per non peggiorare una situazione già delicata e messo nel mirino la stagione sul cemento; una stagione che potrebbe regalargli tante soddisfazioni.

L'obiettivo è difendere innanzitutto il titolo conquistato lo scorso anno al Canada Open, quando ha vinto il primo Masters 1000 in carriera battendo in finale Alex de Minaur.

Good to start hitting again and looking forward to building from here 👊🏼 pic.twitter.com/Awmgn6HiqD — Jannik Sinner (@janniksin) July 31, 2024

Dispiace per chi è rimasto fuori come Cobolli"

In Italia si è parlato molto della scelta presa da Sinner e anche Lorenzo Musetti ha espresso il suo punto di vista aprendo una seria riflessione sul regolamento Olimpico, che non ha consentito al team azzurro di sostiruire il suo principale protagonista con il miglior tennista in classifica non qualificato, ovvero Flavio Cobolli.

"Sinner? È stata una sua scelta, la reazione della squadra non l’ho vista perché non ero ancora a Parigi, ma penso si ritenesse incapace di performare qui, altrimenti sarebbe venuto e avremmo avuto una bella squadra.

Mi dispiace per i ragazzi che sono rimasti fuori, come Cobolli che da 50 del mondo meritava di essere qui. Penso che il regolamento vada rivisto, non può essere in tabellone un trecento del mondo di un altro Paese e non il nostro cinquanta" , ha detto il nativo di Carrara in mixed zone e nelle parole riportate da SuperTennis.