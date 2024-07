Musetti: "Questo quarto vale tantissimo. Voglio giocarmi i match per le medaglie"

Paolo Canè, Seul 1988. Renzo Furlan, Atlanta 1996. Lorenzo Musetti, Parigi 2024. Il giocatore di Carrara ha eguagliato quest'oggi il miglior risultato di sempre raggiunto da un tennista italiano ai Giochi Olimpici nel torneo di singolare maschile.

Per la terza volta in stagione, dopo Montecarlo e Wimbledon, il 22enne ha stregato Taylor Fritz. Una vittoria che gli permetterà di continuare a sognare una medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024 e giocarsi le sue carte ai quarti di finale, dove incontrerà uno tra Alexander Zverev e Alexei Popyrin.

Musetti: "Questo quarto di finale vale tantissimo per me"

"Io voglio giocarmi i match per le medaglie, per me questo quarto vale tantissimo" ha ribadito Musetti in mixed zone e nelle parole raccolte da SuperTennis. "Prossimo avversario? Se sarà Zverev, lo affronterò senza paura.

Un grande giocatore, campione olimpico in carica, ma io credo di potermela giocare. Ci siamo affrontati solo una volta, ma io mi sono ritirato. Non ho un metro di misura. Il segreto è non concedergli tempo e spazio, e di portarlo nella mia ragnatela di variazioni.

Può essere una partita interessante" . Analizzando la partita vinta contro Fritz, Musetti ha poi aggiunto: "Cominciato male, è stato importante riuscire subito a ribaltarlo, mi ha dato grande consapevolezza. Sono stato bravo e concentrato nei momenti giusti a far girare questa partita.

Non credo che quest’anno vorrà incontrarmi ancora, questa vittoria conferma il bel momento che sto vivendo e il salto di qualità che ho fatto. Prima avevo molti alti e bassi, adesso solo alti, però – ribadisco – mi piacerebbe pensare che i bassi sono dimenticati, ma andiamoci piano.

Negli ultimi due anni ho fatto fatica a giocare sereno e fare le scelte giuste, adesso mi sembra tutto più facile" .