Jasmine Paolini e Sara Errani: "Parlare di medaglia? No, non si nomina nemmeno"

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per i quarti di finale del doppio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al super tie break le due italiane hanno battuto le avversarie francesi Garcia e Parry col punteggio di 5-7 6-3 10-8.

Il sogno di una medaglia olimpica può proseguire e nella giornata di oggi si scoprirà la coppia avversaria che uscirà dalla sfida tra le inglesi Boulter e Watson e le brasiliane Haddad Maia e Stefani.

Errani e Paolini hanno detto in conferenza stampa che andranno a vedere la partita per studiare le prossime avversarie. Un primo set drammaticamente perso 7-5 dopo che le azzurre conducevano 5-2. E un set che ha ricordato per andamento lo stesso set perso in singolare nella stessa giornata da Paolini contro Schmiedlova.

"Durante il doppio – analizza Paolini e come riporta Supertennis – ho ripensato quei due set persi nella stessa giornata nello stesso modo. E ho pensato che non avevo imparato la lezione. Nel doppio tutto va molto velocemente, occorre giocare punto su punto.

Nel primo set eravamo tre contro una: io giocavo con le altre. E’ stata dura accettarlo e rimettersi lì a lottare però ce l’abbiamo messa tutta e sono contenta che alla fine il super tie-break sia andato bene, perché è sempre un terno al lotto”.

L’ultimo passante incrociato di diritto è stato spettacolare: "Mi sono detta ‘lo devo tirare’ tanto se provo il lungolinea sicuramente mi va…lungo".

Errani e Paolini in coro: "Sognare una medaglia? No, non si nomina nemmeno"

Ai giornalisti che chiedono a Errani e Paolini se iniziano a sognare una medaglia in queste Olimpiadi di Parigi 2024, Errani e Paolini rispondono praticamente in coro: "No, no, no, non si nomina nemmeno".

Errani ha anche scelto in un momento determinante di servire dal basso: "L’ho deciso in quel momento - spiega Sara - ho avvisato Jasmine che avevo deciso di farli ed è andata bene visto che abbiamo conquistato tutti e due i punti.

Siamo state brave, loro giocavano bene. Col pubblico è stata dura ma c’erano anche tanti italiani".