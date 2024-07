Tartarini su Musetti: "Pronto a tutto per le Olimpiadi, anche a scapito del futuro"

Prosegue il momento positivo di Lorenzo Musetti che, nonostante la stanchezza dopo la finale di Umago, è arrivato alle Olimpiadi e ha raggiunto gli Ottavi di finale, battendo senza particolari patemi l'argentino Mariano Navone sconfitto con il risultato di 7-6;6-3.

Bel primo set Lorenzo parte forte e va subito avanti 4 a 0, poi cala s subisce il recupero di Mariano ma Lorenzo combatte e vince al tiebreak il primo set. Nel secondo set parte subito bene ma riesce a tenere il punto e avanza così agli Ottavi di finale.

Simone Tartarini, storico coach del tennista, ha parlato ai microfoni di Sportface e ha commentato la sfida, mostrandosi piuttosto soddisfatto: "Lorenzo ci ha messo il cuore, anche questa volta. Per la Nazionale questo e altro, sono i valori che gli abbiamo insegnato e questo andrà anche a scapito dei tornei successivi".

Analizzando la sfida Tartarini ha chiarito: "Ha vinto ancora di testa, Lorenzo non si abbatte e accetta anche la sofferenza, questo è il segreto della sua vittoria. Servirà anche contro Taylor Fritz". Musetti affronterà agli Ottavi proprio Fritz, tennista che ha battuto circa un mese su questi campi, vincendo al quinto set e raggiungendo così la semifinale del torneo.

Anche Musetti ha commentato la vittoria sul tennista e ha regalato interessanti dichiarazioni in vista del futuro: "Medaglia? Siamo qui per questo, se non ci credessi non mi sottoporrei a questa fatica". Poi analizzando il match ha spiegato: "All’inizio lui faceva molta fatica, servivo molto bene, poi ho accusato tanto il caldo, mai avvertito così a Parigi.

In campo, oltretutto, non c’era nemmeno acqua fresca, inspiegabile. Ma ho saputo soffrire, ho aspettato che passasse il brutto momento, ho ripreso in mano il gioco e da quel punto in poi non ho più avuto problemi".