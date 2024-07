Taylor Fritz su Lorenzo Musetti: "Per me è molto complicato affrontarlo"

Le Olimpiadi di Parigi, tra ritiri, giornate storte e polemiche, non sono iniziate bene per le racchette azzurre. Dopo il ritiro di Jannik Sinner, numero uno del mondo e serio candidato a una medaglia ai Giochi, sono arrivate le eliminazioni di Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori.

Nel tabellone femminile anche Jasmine Paolini, testa di serie numero tre e unica italiana agli ottavi, ha subito una dolorosa sconfitta contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, dicendo addio alle speranze di medaglia.

Le uniche speranze per l’Italia sono dunque nelle mani della coppia formata dalla stessa tennista numero 5 del mondo e Sara Errani, del doppio misto sempre con Paolini impegnata con Vavassori e di Lorenzo Musetti.

Il fresco finalista di Umago sarà impegnato agli ottavi di finale contro l’americano Taylor Fritz, contro il quale Musetti ha vinto gli ultimi due precedenti. Ai microfoni di Supertennis, lo statunitense ha commentato il suo successo contro Jack Draper e analizzato la prossima sfida contro il 22enne carrarino.

Le parole di Taylor Fritz

L’americano è stato costretto a rimontare un set di svantaggio per avere la meglio del giovane britannico. “Credo che una parte molto importante l’abbia svolta l’umidità, perché io sono riuscito a mantenere il mio livello per tutto l’arco del match- ha dichiarato Fritz-.

Lui è stato il giocatore più forte per un set e mezzo, ha giocato alla grande ma io continuavo a ripetermi che prima o pio avrebbe sofferto le condizioni e che avrei avuto le mie chance e che si sarebbe stancato.

Nel secondo set è stato così e sono riuscito a sfruttarle”. Sul prossimo match con Musetti, contro il quale il bilancio è di due vittorie per parte, lo statunitense ha dichiarato: “A Wimbledon è stata molto dura, c’era molto vento.

Lui non è l’avversario ideale per me da affrontare perché riesce ad usare sempre lo slice e neutralizzare il mio gioco. È molto complicato per me affrontarlo, perché non riesco a centrare gli angoli come vorrei.

Lui è un molto forte anche su terra, l’ideale sarebbe affrontarlo di nuovo su erba. Ma sarà anche questa una sfida molto dura”.