Aryna Sabalenka torna in campo dopo l'infortunio: "Ho bisogno di ritrovare fiducia"

Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per la due volte campionessa slam Aryna Sabalenka. Dopo l’eliminazione a sorpresa ai quarti di finale del Roland Garros contro la baby stella russa Mirra Andreeva, la 26enne bielorussa è stata costretta al ritiro contro Anna Kalinskaya a Berlino per un infortunio occorso alla spalla destra.

Un problema più grave del previsto, visto che le è costato la partecipazione a Wimbledon e l’assenza dai Giochi Olimpici a scopo precauzionale, nei quali avrebbe comunque partecipato senza poter gareggiare per conto della propria Nazionale (per questioni legati alla guerra tra Russia e Ucraina).

L’attuale numero tre del mondo è pronta però a tornare in campo e lo farà sul cemento del Citi Open, WTA 500 che si disputa a Washington. In conferenza stampa la bielorussa ha parlato del proprio stato di forma e degli obiettivi per il finale di stagione.

Le parole di Aryna Sabalenka

L’ex numero uno tornerà nella capitale statunitense dopo sette anni. “Sembra che nulla sia davvero cambiato dal 2017, è un posto molto bello. La mia carriera è cambiata molto da allora.

Sono qui perché mi sono infortunata per Wimbledon e non ho giocato per un pò. Ho sentito il bisogno di ritrovare la fiducia in me stessa e il mio livello prima degli US Open. Ho bisogno di giocare qualche partita ed è per questo che sono qui” ha spiegato Sabalenka.

Sul ritiro da Wimbledon. “È stata una decisione molto difficile perché non mi ritiro mai dai tornei per infortunio. Anche se mi sono infortunata, ho continuato a giocare. È stata dura per me, ma ho potuto giocare.

Era la mia prima esperienza in questo campo, ma ho deciso di prendermi cura della mia salute, di fare una riabilitazione adeguata, di tornare più forte. È stata dura per me, fare esercizi tutto il giorno. È come se ti spegnessi, ma continui a fare esercizi.

Poi ho iniziato ad allenarmi e a recuperare poco a poco. Spero che questo infortunio non mi dia più fastidio, per ora va tutto bene e potrò giocare il prossimo Grande Slam, che è il mio preferito. Non vedo l'ora di fare bene lì”.

La 26enne ha concluso rivelando i propri obiettivi per il finale di stagione. “Non abbiamo mai fissato degli obiettivi perché è abbastanza ovvio quali obiettivi abbiamo tutti. L'obiettivo principale per me è quello di sedermi e parlare dopo ogni tour per capire cosa ha funzionato e cosa si potrebbe fare meglio.

L'obiettivo è diventare una giocatrice migliore. Imparare e migliorare dopo ogni sconfitta e andare il più lontano possibile nei tornei più importanti”.