Tutta la delusione di Jasmine Paolini: "Ci tenevo tanto"

Il sogno di Jasmine Paolini ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, almeno nel torneo di singolare, si è interrotto agli ottavi di finale. In una giornata particolarmente calda che ha creato delle condizioni di gioco davvero proibitive, l'azzurra si è arresa in tre set ad Anna Karolina Schmiedlova.

Paolini non ha vissuto una delle sue migliori giornate e sono state tante le occasioni non sfruttate per indirizzare un match che avrebbe potuto comunque vincere. La sua avversaria sembrava averne meno di lei alla fine, ma la 28enne ha staccato la spina quando ha servito per guadagnare l'accesso ai quarti di finale.

Da quel momento, Paolini ha perso tre game consecutivi e la partita.

Paolini: "Ho avuto tante chance. Non ero lucida mentalmente"

"Ho avuto tante chance nel primo set e anche nel terzo ma non sono riuscita a sfruttarle. Mentalmente non mi sentivo lucida al 100% e l'emblema è stato quel game sul 5-4 e servizio con due dritti sbagliati.

Mentalmente non ero lucida e concentrata, ci ho provato ma è stata dura, c'era un po' di nervosismo, ci tenevo a far bene e questo mi ha messo un po' di tensione e facevo fatica a fare ciò che dovevo fare" , ha dichiarato nel post-partita Paolini nelle parole pubblicata da SuperTennis.

"Fisicamente oggi non è stato uno dei miei giorni migliori ma il caldo c'era per tutte e due e devo capire bene se è stato quello o la tensione a non farmi muovere le gambe in alcuni momenti" . L'avventura di Paolini a Parigi non è terminata, perché nutre ancora la speranza di conquistare una medaglia in doppio insieme a Sara Errani.

Sfideranno nel tardo pomeriggio le francesi Caroline Garcia e Diane Perry. "Adesso spero solo di rilassarmi una mezz'ora, recuperare e tornare in doppio il più carica possibile" .