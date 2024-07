Musetti: "Qui per una medaglia. Sfoggiare il tricolore è più bello quando soffri"

"Medaglia? Siamo qui per questo, se non ci credessi non mi sottoporrei a questa fatica" . Lorenzo Musetti non si nasconde e, pensando alle sue ultimi prestazioni, porta avanti il sogno di conquistare una medaglia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Quest'oggi è arrivata un'altra vittoria di carattere aggiudicandosi un primo set diventato improvvisamente complicato. L'azzurro, avanti 4-0, ha smarrito la via ed è stato costretto a disputare il tie-break. Un tie-break che ha sfruttato per motivarsi e tornare a dominare contro Mariano Navone.

Musetti: "Sono qui per vincere una medaglia. Sfoggiare il tricolore è più bello quando soffri"

"All’inizio lui faceva molta fatica, servivo molto bene, poi ho accusato tanto il caldo, mai avvertito così a Parigi.

In campo, oltretutto, non c’era nemmeno acqua fresca, inspiegabile. Ma ho saputo soffrire, ho aspettato che passasse il brutto momento, ho ripreso in mano il gioco e da quel punto in poi non ho più avuto problemi" , ha detto Musetti nelle parole riportate da SuperTennis e prima di soffermarsi sul prossimo avversario: Taylor Fritz.

"Vorrà la rivincita di Montecarlo e di Wimbledon, qui non abbiamo mai giocato. Tutte e due saremo provati fisicamente perché abbiamo giocato entrambi tanto nell’ultimo periodo, fortunatamente. Vincerà chi avrà più forza di volontà, io ne ho tanta, speriamo basti.

Tricolore? Credo sia ancora più bello sfoggiarlo quando si vince e si soffre, anche per chi lavora tanto e non riesce a qualificarsi per l’evento. E’ un torneo speciale, il tennis non è mai stata una disciplina fondamentale ai Giochi, ma abbiamo un movimento così ampio che quest’anno possiamo davvero puntare alla medaglia” .