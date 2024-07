Flavio Cobolli e la rinuncia di Sinner alle Olimpiadi: il post social di papà Stefano

La questione è ovviamente molto molto nota e risaputa. Il ritiro di Jannik Sinner dalle Olimpiadi di Parigi 2024 per via di una tonsillite ha portato il doppista Andrea Vavassori nel tabellone principale anche del singolare perchè si era oltre i termini temporali per far entrare il primo degli esclusi, ovvero il quinto giocatore italiano.

Il quinto giocatore italiano dopo Sinner, Musetti, Darderi e Arnaldi, è Flavio Cobolli che quindi non ha preso parte alle Olimpiadi di Parigi. Il papà di Flavio Cobolli, Stefano a sua volta ex tennista, in un lungo post su Instagram ha parlato della situazione.

"In tanti mi hanno scritto – afferma Stefano Cobolli - nei giorni passati riguardo le Olimpiadi; del perché Flavio non abbia potuto partecipare nonostante la classifica top 50 (unico nel mondo ad essere escluso).

Il regolamento parla chiaro: ogni nazione può portare i suoi migliori 4 singolaristi. Flavio era il quinto, quindi, tutto regolare. Buono per l’Italia che sta godendo di un momento magico". "Perché Flavio non è entrato al posto di Sinner? - continua Stefano Cobolli - Perché, ancora una volta, il regolamento stabilisce che se un giocatore qualificato (in questo caso Sinner) si cancella dopo il 20 di luglio, a quel punto entra al suo posto un giocatore onsite e non il giocatore che lo segue in classifica.

Sinner si è cancellato, credo, il 23 di luglio e quindi pochi giorni dopo la deadline che avrebbe consentito a Flavio di subentrare. Anche in questo caso tutto regolare. Non sono certo io a discutere o polemizzare sulla questione se il regolamento sia giusto o sbagliato; ne tantomeno sul perché Sinner abbia superato la deadline: avrà avuto le sue motivazioni".

Stefano Cobolli parla del figlio Flavio: "Mi ha reso molto fiero"

Il mio pensiero, invece, si focalizza su Flavio. Al ritorno da Umago Flavio mi ha detto una frase che mi ha inorgoglito, reso fiero e fatto sentire bene. "Pa’, sai che avrei barattato la vittoria di un grande torneo Atp in cambio della partecipazione alle Olimpiadi? Attenzione, non vincere le Olimpiadi ma partecipare!".



Beh, questo mi ha reso molto fiero perché allora la mia famiglia è riuscita a trasferirgli dei valori sportivi importanti”. Ecco il post Instagram integrale di Stefano Cobolli: