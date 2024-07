Buona la prima di Errani e Paolini alle Olimpiadi: le loro parole

Esordio convincente per Sara Errani e Jasmine Paolini alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una delle coppie favorite per la conquista di una medaglia, le italiane si impongono in 1 ora e 11 minuti sulle neozelandesi Routliffe e Sun col punteggio di 6-2 6-3.

Le due azzurre pareggiano la delusione dell’eliminazione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, finalisti slam quest’anno e anch’essi tra i papabili candidati alla medaglia d’oro. Continua il momento magico della Paolini, qualificata agli ottavi anche in singolare.

Ai microfoni di Supertennis le due finaliste del Roland Garros hanno commentato la loro partita.

Le parole di Sara Errani e Jasmine Paolini

Sul match d’esordio, la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana ha dichiarato: “Era un match che poteva essere complicato ma credo che abbiamo fato una buona partita e che l’abbiamo gestita bene.

Ho giocato due buone partite oggi: ci tengo sia al singolo che al doppio quindi sono contenta di aver portato a casa due vittorie. Il secondo set è andato via più veloce perché mi sono sciolta: no, non ci pensavo a fare in fretta per andare a vedere Djokovic-Nadal…” ha poi scherzato la numero 5 del ranking Wta.

“E’ stata sicuramente una bella partita anche se sono riuscita a vedere solo gli ultimi punti”. A Jasmine ha fatto eco Sara: “Sì, sicuramente non era per niente facile, poi il primo turno soprattutto.

Siamo contente, non era semplice ma siamo riuscite a gestirla”. Sulla sconfitta dei connazionali Bolelli/Vavassori, n.1 del tabellone maschile: “Abbiamo visto il super tie-break. Io ho guardato il match dall’inizio ma lo streaming si bloccava di continuo e stavo impazzendo; peccato, perché è stato un match durissimo.

Potevano andare avanti anche nel secondo set… poi al super tie-break può succedere di tutto. Noi lo detestiamo. Un nome per la coppia Errani/Paolini? No, non ce l’abbiamo” spiega Errani.