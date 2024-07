Jasmine Paolini racconta le sue emozioni: "Sognavo fin da bambina le Olimpiadi"

L'azzurra non si ferma e accede agli ottavi di finale a Parigi

Un obiettivo che passa da un percorso ancora lungo: “Cerco di focalizzarmi da quello che succede ogni giorno, su ogni match che può complicarsi, concentrandomi sui miei obiettivi in mezzo al campo per fare una buona prestazione.

Una responsabilità, ma anche una grande emozione per la 28enne, alla prima esperienza Olimpica: “E’ bellissimo essere qui e rappresentare i nostri colori, è sempre stato un sogno da bambina giocare le Olimpiadi, è qualcosa che mi dà certamente la carica", ha detto orgogliosa l'italiana.

La nativa di Castelnuovo di Garfagnava con l’assenza di Jannik Sinner ora è la principale indiziata a portare in alto il tennis tricolore.

Una perfetta Jasmine Paolini ha archiviato la pratica Magda Linette e ha staccato il pass per gli ottavi di finale dei Giochi Olimpici di Parigi. Ora però inizia il bello. L’azzurra sarà impegnata al prossimo turno contro la slovacca Anna Karolina Schmiedlova per un posto ai quarti di finale.

