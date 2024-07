Nessun rammarico per Simone Bolelli e Andrea Vavassori: "Non l'abbiamo persa noi"

"Non l'abbiamo persa noi, l'hanno vinta loro". Con questa eloquente frase Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno commentato la sconfitta all'esordio contro gli spagnoli Marcel Granollers e Pablo Carreno Busta, abili a rimontare il 6-2 del primo set vincendo il tie-break del secondo parziale e il match tie-break decisivo per 10-7.

I due azzurri, testa di serie numero 1 del tabellone di doppio alle Olimpiadi di Parigi, non sono stati di certo fortunati con il sorteggio pescando subito il primo dell'attuale ranking Atp (Granollers) e un'ex top 10 di singolare (Carreno Busta) che sembra essersi a tutti gli effetti ripreso dagli ultimi recenti infortuni.

Le parole di Andrea Vavassori

"Mi sentivo benissimo in campo. Noi abbiamo dominato nel primo set, nel secondo loro hanno alzato il livello. Poi, Granollers è numero uno del mondo e Carreno è stato top 10 in singolare, quindi non è che fossimo così tanto favoriti in campo anche se noi abbiamo più automatismi rispetto a loro" ha sottolineato a fine gara Vavassori, nelle parole riportate da SuperTennis.

Il giocatore torinese ha anche scongiurato problemi di stanchezza fisica per il doppio impegno (individuale e doppio) nella stessa giornata: "Penso di aver giocato uno dei doppi migliori della stagione, purtroppo a volte si vince e a volte si perde.

Ho dato tutto per la maglia e il singolo penso che mi abbia aiutato anche a far meglio in questa partita". Una nota anche polemica sul format dei giochi olimpici: "Per me in un appuntamento così importante si dovrebbero giocare tre set interi, come negli Slam" ha evidenziato in chiusura Vavassori.

Simone Bolelli guarda già avanti

"Secondo me abbiamo giocato un'ottima sfida. Sinceramente non abbiamo tanto da recriminare, è stata una partita molto tirata, anche sul 5-5 ho servito un'ottima prima sul diritto di Carreno che ha tirato un missile.

In risposta lui ha alzato tantissimo il livello. Ci tenevamo a far bene ma è girata male" ha commentato Simone Bolelli sulla prestazione. Lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni nel circuito maggiore: "Questo non ci deve tirar giù di morale, stiamo facendo una grande annata e abbiamo ancora tanti obiettivi davanti: Montreal, Cincinnati, Us Open, la Davis, le Finals a Torino".