Matteo Arnaldi: "Ho ritrovato il mio tennis, giocare qui contro i francesi mi carica"

Matteo Arnaldi è molto soddisfatto. E ha tutte le ragioni per esserlo. Il sorteggio del torneo Olimpico gli aveva messo davanti un avversario sicuramente non comodo come Arthur Fils. Ma il ligure che non attraversava il suo momento migliore della stagione per risultati ha messo in campo una prestazione importante e ha battuto 6-4 7-6 il tennista francese bissando il successo ottenuto qualche settimana fa sugli stessi campi del Roland Garros.

Ed ora il secondo turno contro Dominik Koepfer che ha eliminato dopo un'autentica maratona Milos Raonic al tie break del terzo set. Con questo successo Arnaldi ha battuto Fils cinque volte in cinque incontri. Arnaldi in conferenza stampa ha analizzato: "Evidentemente giocare qui contro i francesi mi carica - ha detto Arnaldi - Io e Fils, come riporta il sito di Supertennis, lottiamo sempre, sono contento di aver ritrovato il mio tennis: mi mancava.

E sono contento di averlo fatto all'Olimpiade, spero che non sia solo per una partita. Oggi ho servito molto bene, ho concesso solo una palla break in tutta la partita, la battuta è un aspetto del mio gioco in grado di darmi molta fiducia".

Arnaldi svela cosa si sono detti lui e Fils a rete durante la stretta di mano

"Lui sta giocando molto bene, ha analizzato Arnaldi, dopo la partita gli ho fatto i complimenti per il titolo ad Amburgo. Io ho fatto un paio di errori nei momenti importanti.

Mi mancavano le vittorie. Comunque non ero preoccupato, nemmeno dopo i match point non sfruttati. Conosco le mie capacità fisiche, non ho avuto paura di andare al terzo set perché avrei potuto giocare 4-5 giorni senza problemi. Adesso cerco di godermi questa vittoria, e poi domani al prossimo turno vedremo".