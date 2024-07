Lorenzo Musetti ha condiviso tanti incredibili momenti insieme a Jannik Sinner e ormai imparato a conoscere il numero uno del mondo anche fuori dal campo. Lo storico successo ottenuto in Coppa Davis lo scorso anno ha reso ancora più speciale il loro rapporto e sarebbe stato fantastico, per entrambi, competere in doppio insieme ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Sinner, però, ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi per una forte tonsillite. L'altoatesino ha aspettato fino all'ultimo momento prima di prendere la decisione finale, ma i dottori gli hanno suggerito di non giocare per non peggiorare la situazione e rischiare di mettere a rischio il resto della stagione.

Lorenzo Musetti si esprime sul forfait di Jannik Sinner: il suo commento

Musetti parteciperà comunque al torneo di doppio Olimpico e farà coppia con Luciano Darderi. Interrogato sul forfait di Sinner, ai microfoni di SuperTennis, Musetti ha detto: "Non so come stia Jannik, so soltanto, conoscendolo, che se ha scelto di non venire a Parigi significa che stava davvero a pezzi" .

Il 22enne ha spiegato che l'assenza di Sinner non ha alcun effetto sulla sua mentalità, perché le Olimpiadi rappresentano per lui un evento unico. "Io non avverto maggiore responsabilità, mi sarei comportato esattamente allo stesso modo, dando il massimo, continuando a garantire questo livello di prestazioni.

La mia stagione ha preso la strada giusta, non voglio lasciarla” .