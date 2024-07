Il cammino di Luciano Darderi nel torneo di singolare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 si è purtroppo interrotto al primo turno. L'italo-argentino aveva iniziato bene il match contro Tommy Paul, ma ha improvvisamente smarrito la via al servizio e ceduto due volte di fila la battuta dopo essere passato in vantaggio di un break.

L'americano ne ha approfittato ed è diventato padrone del campo nella seconda frazione. Per Darderi è stata comunque una incredibile esperienza con la maglia azzurra; non l'ultima, perché parteciperà anche all'evento di doppio insieme a Lorenzo Musetti.

Darderi: "È diverso giocare per l'Italia. Spero di fare bene in doppio con Musetti"

"Sono partito bene, un po' teso, ma è molto diverso giocare per l'Italia. Ho avuto un primo turno sfortunato, lui è un grande giocatore anche sulla terra, ieri pioveva e oggi con il sole c'erano condizioni un po' diverse e molto veloci.

Ho avuto le mie chance, ero 3-1 nel primo set, ma devo fargli i complimenti perché ha giocato una grandissima partita anche nei momenti importanti" , ha detto Darderi nelle parole raccolte da SuperTennis. "Resto tranquillo perché ho dato tutto dal primo all'ultimo punto.

Musetti? Ha appena vinto e sono contento per lui, è in fiducia e spero possa portare una medaglia per l'Italia. Sono contento di poter giocare anche in doppio, è un altra chance e spero di poter fare bene con lui" .

Sul pubblico ha infine aggiunto: "Sinceramente non pensavo ci fosse così tanta gente. Il primo giorno in cui siamo arrivati pioveva e non cerano più di dieci persone. Un ambiente bellissimo con tanti italiani a tifare, me la sono goduta anche se ho perso ma abbiamo ancora tantissime chance di prendere una medaglia" .