Le prime parole di Rafael Nadal dopo la vittoria all'esordio alle Olimpiadi

In 2 ore e 32 minuti Rafael Nadal ha superato l’esame Marton Fucsovics al primo turno delle Olimpiadi. Un match che era iniziato benissimo, con una grande versione dello spagnolo, che poi si è via via complicato, complice anche la crescita dell’ungherese nel corso della partita.

Dopo aver perso il secondo set, l’ex numero uno ha tirato fuori l’orgoglio e tutte le sue energie per portare a casa il match e regalarsi una sfida, al prossimo turno, che in altri tempi poteva significare solo una finale, quella con Novak Djokovic.

“Ho disputato una buona partita. Ho giocato nel modo in cui dovevo giocare, con il mio dritto che domina e il mio rovescio che apre il campo verso l'incrocio e crea spazio per me”. Poi è entrato nell’analisi della partita spiegando le difficoltà che ha incontrato: “Lui è migliorato, ma anche io ho perso il ritmo della partita, rimanendo più statico, giocando sulla linea, non avanti e indietro, dandogli la possibilità di giocare nella sua posizione migliore, che è il suo dritto di rovescio e non sono stato in grado di farlo uscire.

A quel punto, lui ha iniziato a sentirsi a suo agio, a prendere fiducia ed io invece il contrario

Le considerazioni di Rafa sul suo stato di forma

“Alla fine mi sono salvato sul 2-1, 0-40 con alcuni buoni punti e alcuni errori da parte sua.

Dopo di che ho preso un po' più di energia e ho cercato di non farlo giocare così comodamente. Quando ti trovi in queste situazioni, tutto può succedere, ma mi è andata bene e ne sono felice. Alla fine si tratta di giocare bene, i ricordi positivi aiutano, ma quello che più aiuta è muoversi bene, con la giusta attenzione per non perdere di vista la palla, per leggere meglio dove l'avversario sta per tirare.

Il fatto che io non gioca spesso mi costa un po’, ma vado meglio in allenamento che in partita, quindi c'è speranza che a un certo punto le cose inizino ad andare meglio”. ha concluso.