Paula Badosa sulle Olimpiadi: "Non valeva la pena andare, è la cosa giusta"

In queste ore si stanno disputando i Giochi Olimpici di Parigi e sono stati tanti gli assenti illustri che hanno detto forfait, sia prima che durante le prime battute del torneo. Tra questi Jannik Sinner ha rinunciato per una tonsillite e anche altri atleti, basti pensare ad Alex De Minaur o nel femminile a Elena Rybakina, hanno rinunciato in extremis e ha fatto discutere la scelta dei sostituti con tanti doppisti entrati nel torneo.

Tra gli assenti importanti a Parigi c'è anche la spagnola Paula Badosa, ex numero due al mondo e alle prese da mesi ormai con problemi fisici. Paula non è a Parigi ma parteciperà al torneo Wta di Washington, e ha parlato così al media Day di presentazione nella Capitale americana: "Negli ultimi due tornei che ho giocato su erba ho sentito buone sensazioni e devo dire che mi sono sentita bene.

Nell'ultima è stata un peccato perché ero molto vicina e ho mostrato un grande livello, ho fiducia in vista della stagione sul cemento, amo questa fase". Paula ha commentato la decisione di partecipare a Washington e non alle Olimpiadi e lei ha chiarito: "La mia schiena sta rispondendo bene, se continuo a cambiare superficie rischio di aver problemi e non ne vale la pena per me, soprattutto visto la situazione ad inizio stagione.

A volte tutto questo mentalmente ti spaventa, voglio evitare queste sensazioni e penso che sia stata una decisione intelligente". Paula ha risposto anche riguardo le critiche che a volte riceve sui social: "Quando sono arrivato nel circuito ero molto giovane e non lo capivo, la prendevo sul personale.

Ora sono passati quattro anni ed ho imparato ad affrontare tutto questo, le cose più importanti sono le persone che sono attorno a me e mi interessano solo quelle, per me è quella l'opinione che conta davvero".