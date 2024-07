Nadal è ancora in dubbio per il singolare e attacca gli organizzatori: "Scandaloso"

Rafael Nadal in occasione della conferenza stampa di ieri sera dopo il successo in doppio insieme a Carlos Alcaraz sulla coppia formata da Maximo Gonzalez e Andres Molteni ha messo seriamente in dubbio la partecipazione al singolare maschile.

Nadal dovrebbe andare in campo oggi alle 14 sul campo Philippe Chatrier contro l'ungherese Marton Fucsovics. Il tennista iberico si è decisamente scagliato contro gli organizzatori per la programmazione di queste due prime giornate del torneo Olimpico di Parigi.

Rafael Nadal dopo aver scoperto in conferenza stampa attorno alle 22 di ieri sera che oggi avrebbe giocato alle 14 non ha usato mezze misure: "Mi sembra scandaloso che io giochi alle 14 quando ora sono le 22". La felicità che era presente sul volto del 22 volte campione Slam per il successo insieme ad Alcaraz in doppio è passata in un lampo.

Nadal in un certo senso ha glissato le domande sulla sua condizione fisica e sul suo stato di salute mettendo di fatto in dubbio la sua partecipazione al torneo di singolare. Ricordiamo che Nadal in caso di successo all'esordio al secondo turno del torneo Olimpico di Parigi dovrebbe affrontare Novak Djokovic.

Nadal rivolto alla stampa: "Alle 14 gioco? Non capisco comunque il programma"

“Alle 14 gioco? Non capisco comunque il programma" ha detto inizialmente Rafael Nadal, che ha scoperto dai giornalisti l'orario di gioco di oggi domenica 28 luglio.

"Mi sembra scandaloso che io debba giocare domani alle 14 e adesso (nell'orario della conferenza stampa dopo il doppio in sessione serale contro Alcaraz, ndr) sono le 22. Non lo so, proprio non lo so se ci sarò. Con questo non dico che non giocherò, ci sarà da prendere una decisione complicata.

È una riflessione che faccio, adesso penso solo a tornare al Villaggio, cercheremo di prendere la decisione che riteniamo più opportuna come squadra per darci le migliori opzioni per ottenere i migliori risultati possibili per la Spagna".

Di fatto Nadal potrebbe decidere di non giocare il singolare e concentrare tutte le sue energie sul doppio con Alcaraz. Sul successo al primo turno nel torneo di doppio Nadal ha affermato: "Sapevamo che era una partita difficile, qui tutte le partite sono estremamente lottate.

Magari nel circuito si vivono partite di doppio che si giocano con intensità diversa, qui sono quelle più importanti che si giocano ogni quattro anni. Emozione massima è giocare con Carlos in questo campo”.