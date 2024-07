Musetti: "Serata amara ma che mi darà tanta forza per rappresentare i miei colori"

Lorenzo Musetti è stato sconfitto nella finale del torneo Atp 250 di Umago al tie break del terzo set dall'argentino Francisco Cerundolo. Una finale che di certo ha portato via molte energie a Musetti che nella notte si è trasferito da Umago a Parigi e oggi giocherà il primo turno delle Olimpiadi contro Gael Monfils.

L'incontro è stato programmato sul campo Suzanne Lenglen come quarto match. Essendo un campo dotato di tetto anche in caso di condizioni di pioggia nella capitale francese non ci saranno rinvii. E di questa scadenza molto ravvicinata rispetto alla finale di Umago ha parlato proprio Musetti in campo confermando la sua presenza a Parigi.

Lorenzo Musetti: "Questa partita mi darà tanta forza per essere pronto a rappresentare i mei colori"

Prima Lorenzo Musetti ha parlato a bordo campo in inglese. E non ha mancato di congratularsi con Cerundolo per la vittoria: "Tante congratulazioni a Francisco Cerundolo che è stato bravo a fare girare la partita dalla sua parte.

E' stato un match durissimo fino all'ultimo. Ringrazio per il tanto supporto avuto da parte del pubblico, qui c'è un pubblico incredibile. Lui e il suo team hanno meritato di vincere". Poi ha parlato in italiano: "Non posso negare che si tratti di una serata amara per me ma comunque tutti e due abbiamo lottato fino alla fine.

Abbiamo tirato fuori meglio di noi stessi. La partita non è andata dalla mia parte ma questa partita, anche se ora c'è tanta stanchezza, mi darà tanta forza per essere pronto domani a rappresentare i nostri colori a Parigi.

Devo cercare di recuperare al meglio possibile e essere pronto per le Olimpiadi. Grazie al team che mi supporta e sopporta quotidianamente. Ringrazio infine anche la mia ragazza e il mio bambino, che saranno la mia unica gioia di stasera, sarà una bella soddisfazione andare a letto insieme", ha detto in campo Musetti.