"Bello tornare sul Suzanne-Lenglen, bello giocare davanti ai parigini, bella l’atmosfera olimpica, diversa rispetto al Roland Garros, per non dire di Tokyo, dove giocammo senza pubblico. È stata una bella sensazione giocare per il mio Paese, mi ha ricordato la settimana di Billie Jean King Cup a Siviglia dello scorso novembre" .

Jasmine Paolini si è goduta la vera atmosfera delle Olimpiadi e ha ottenuto una importante vittoria al primo turno del torneo Olimpico a Parigi 2024. Dopo un primo set piuttosto complicato, portato comunque a casa con il punteggio di 7-5, l'azzurra si è sciolta e ha iniziato a dominare in lungo e in largo contro Ana Bogdan.

Jasmine Paolini: "Bello giocare per il mio Paese. Ragiono partita dopo partita"

"Ringrazio il pubblico per il sostegno, ho sentito l’affetto dei parigini, è stato bello tornare al Suzanne-Lenglen. Il mio obiettivo è continuare a giocare il tennis che sto giocando quest’anno, non è facile ma lavoro ogni giorno per questo.

Qui inutile che mi chiediate dove posso e voglio arrivare, sapete come ragiono: partita dopo partita" , ha detto Paolini nelle intervista post-partita e nelle parole raccolte da SuperTennis. "Lei ha cominciato il match molto bene, del resto me lo aspettavo, sa essere molto pericolosa.

Io ho avuto bisogno di tempo per adattarmi, alla superficie e alle palle, che presto sono diventate pesanti, ma ho mantenuto la calma, senza spazientirmi. Poi, col passare dei minuti ho ritrovato il mio gioco e alla fine sono contenta di come ho gestito il match" .

Paolini avrebbe dovuto giocare anche in doppio con Sara Errani quest'oggi, ma la partita è stata rinviata a causa della pioggia che non smette di tormentare Parigi da questa mattina.