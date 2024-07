Bottazzi sorprende: "Senza le Olimpiadi Jannik Sinner avrà un grande vantaggio"

Il recente forfait alle Olimpiadi ha fatto ripiombare Jannik Sinner in un vortice di polemiche. L’azzurro a causa di una tonsillite ha dovuto rinunciare a malincuore alla competizione a Cinque Cerchi. Un’assenza pesante quella dell’altoatesino, che non potrà rappresentare l’Italia in un evento così importante.

Dagli addetti ai lavori ai tifosi, in molti si sono esposti ed hanno detto la loro, talvolta scavallando i confini del semplice parere. Simone Bottazzi è stato ospite alla puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport.

L’ex tennista ha parlato per l’appunto di Sinner e della sua rinuncia ai Giochi, che a suo modo di vedere potrà anche giovare al numero uno in virtù dei prossimi importanti impegni:

"Rinunciare alle Olimpiadi darà una condizione di vantaggio a Jannik"

“Vero che Parigi è Parigi, ma credo che il vero obiettivo di Sinner sia chiudere l’anno da numero 1.

Per Alcaraz è diverso: è più giovane, ha già vinto quattro Slam, è stato numero 1. Per me questa tonsillite arriva al momento giusto, è un ragionamento un po’ cinico, ma lo dico.

Non tutti i mali vengono per nuocere. Non andare alle Olimpiadi lo pone in una condizione di vantaggio per essere numero 1 a fine stagione e magari vincere gli US Open“, ha dichiarato. Secondo Bottazzi in un calendario così fitto l’impegno delle Olimpiadi poteva essere evitato: “I giocatori di oggi sono tirati sempre di più come delle F1, si rompono ogni due per tre: io l'avevo detto subito dopo Montecarlo che queste Olimpiadi non erano da fare e per me Sinner ha dovuto scegliere“, ha aggiunto.