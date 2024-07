Nikoloz Basilahsvili attacca duramente i vertici Atp: il motivo del suo sfogo

Nikoloz Basilashvili da diverso tempo non abita più i piani alti della classifica, riducendosi a giocare tanti Challengers, per risalire la china. L’ex numero 16 georgiano ha però voluto lanciare un messaggio molto chiaro all’Atp, la cui nuova regola introdotta negli ultimi mesi, che prevede la riduzione dei punti nei tornei di questa categoria, è ingiusta: “L'ATP ha giustificato questo cambiamento con il numero eccessivo di tornei Challenger e con l'obiettivo di incoraggiare i giocatori a partecipare alle qualificazioni dell'ATP Tour.

Tuttavia, questo ragionamento è errato se si considera l'attuale sistema di iscrizione ai tornei: essere inclusi nella lista di accettazione del main draw elimina automaticamente un giocatore dalle qualificazioni ATP.

Questo crea una situazione in cui impegnarsi nelle qualificazioni ATP potrebbe significare non giocare affatto durante la settimana”, ha aggiunto il 32enne nativo di Tbilisi.

Basilashvili crede che l’Atp debba rivedere immediatamente questa sua decisione poco felice.

“Questa decisione ricorda la precedente eliminazione dei punti dai tornei di livello Future, una politica che è stata rapidamente invertita. È fondamentale che l'ATP riconsideri e corregga tempestivamente questa decisione per evitare ulteriori ripercussioni negative”, ha aggiunto Nikoloz, capace nel corso della sua carriera di vincere 5 titoli Atp e di disputare anche una finale Masters 1000 a Indian Wells, persa poi contro il britannico Cameron Norrie.

