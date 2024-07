Lorenzo Musetti grande protagonista a Umago: "È cambiato tanto nella mia vita"

È un momento davvero importante per la stagione di Lorenzo Musetti nel circuito maggiore. Il tennista italiano, dopo l'ottima avventura sull'erba con la finale al Queen's e le semifinali conquistate a Wimbledon e a Stoccarda, si è reso protagonista sulla sua superficie preferita, la terra battuta: il 22enne, infatti, ha scelto di giocare il torneo Atp 250 di Umago prima di approdare alle Olimpiadi di Parigi, in cui sarà il maggiore rappresentante per l'Italia nel singolare maschile a seguito del forfait di Jannik Sinner.

La partenza del toscano verso la Francia è stata sempre più rimandata per le diverse vittorie strappate in Croazia sul rosso. Sabato il classe 2002 disputerà la quarta finale della carriera per provare a conquistare il terzo trofeo in assoluto della storia: sfiderà l'argentino Francisco Cerundolo dalle ore 20, volando la mattina dopo a Parigi per giocare nell'individuale e in doppio con Luciano Darderi nella stessa giornata.

Musetti ha dominato la semifinale a Umago contro il ceco Mensik, sconfitto col netto punteggio di 6-4, 6-1. Al termine del match, il carrarino ha commentato la prestazione mostrata in campo ai microfoni di Atp Tour: "Jakub è davvero un ottimo giocatore, in lui ho rivisto molto di me quando stavo ottenendo i primi risultati nel circuito.

Ha espresso un tennis convincente ma dal canto mio credo di aver fatto vedere il mio gioco migliore. Naturalmente questo è un bel periodo per me ma non dimentico cosa c'è dietro. Ci sono stati tanti alti e bassi nella mia carriera; negli ultimi tre anni è cambiato tanto nella mia vita.

Le cose succedono quando meno te le aspetti, per cui devi essere pronto a cogliere le occasioni e credo che le stia prendendo tutte, nel tennis e nella vita" ha dichiarato, nelle parole riportate da SuperTennis.