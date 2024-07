Darderi: "Un orgoglio lottare per l'Italia. Sogno di affrontare Alcaraz a Parigi"

Il 22enne non vede l'ora di giocare per l'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024

Ripeto, sto bene e mi sento pronto a dare il massimo, come al solito" . Darderi è stato sorteggiato proprio nella stessa porzione di tabellone di Alcaraz e una sfida tra i due potrebbe disputarsi solo ai quarti di finale.

"Chi l’avrebbe mai detto solo pochi mesi fa? Ricordo quando Carlos Alcaraz mi mandò un messaggino di congratulazioni: io ero il 140 del mondo e lui il numero uno. Ora, sono qui a fantasticare di affrontarlo per una medaglia olimpica.

"Ragioniamo partita dopo partita. Meglio pensare solo al primo avversario. A parte le esperienze con le Nazionali giovanili, sono all’esordio con la maglia azzurra. È una grande emozione e una bella responsabilità, ma innanzitutto un orgoglio poter lottare per questi colori" , ha detto Darderi a SuperTennis .

Sogno di affrontare Alcaraz per una medaglia"

Luciano Darderi ha conquistato sul campo, attraverso una serie di importanti risultati, la possibilità di rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il 22enne ha compiuto un netto passo in avanti nel 2024 e il primo titolo ATP vinto a Cordoba, con tanto di ingresso in top 100, gli ha permesso di effettuare il complicato passaggio dai tornei Challenger a quelli del circuito maggiore.

