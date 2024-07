Fucsovics ci crede: "Posso sorprendere Rafael Nadal. Non è ancora al meglio"

Nella giornata di ieri è stato sorteggiato il tabellone maschile dei Giochi Olimpici di tennis. Malgrado la pesante assenza del numero uno al mondo Jannik Sinner, a causa di una tonsillite, il torneo potrà contare su diversi altri campioni come Carlos Alcaraz e Novak Djokovic su tutti.

Un altro grande nome è ovviamente quello di Rafael Nadal, la cui presenza però è da considerarsi in dubbio. In attesa di sciogliere i dubbi sulla sua partecipazione, quello che dovrebbe essere il suo avversario al primo turno, Marton Fucsovics, ha parlato del match e delle condizioni fisiche non eccelse di Rafa.

Sulle maggiori possibilità di vittoria in virtù di questa cosa, l’ungherese risponde così: “Ovviamente dovrò prepararmi, con una buona partita posso sorprenderlo, non è ancora nella sua forma migliore”, ha detto.

"Sono orgoglioso di poter giocare contro di lui. Può essere una delle ultime volte"

Poi ha aggiunto sulla prima sfida in assoluto contro lo spagnolo: “Ho emozioni contrastanti. Non sono contento perché è un avversario difficile, ma sono orgoglioso di poter giocare contro Rafa alle Olimpiadi, sul Philippe Chatrier.

Non ho mai giocato contro di lui prima d'ora, quindi sarà un momento speciale. Potrebbe essere una delle sue ultime occasioni, quindi sono orgoglioso anche di questo”, ha dichiarato. Anche il 32enne però non vive di certo il suo periodo migliore: “Sto molto meglio, ma non sono ancora al 100%.

Ho iniziato ad allenarmi duramente un mese o poco più fa”. Per lui si tratterà di un’esperienza nuova, non avendo mai giocato prima una competizione Olimpica.