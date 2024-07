Garbin: "Paolini può giocare contro chiunque. Sinner? Ci teneva, ne sono sicura"

Un ulteriore incitamento a tutto il gruppo di tennisti italiani che sarà impegnato nei prossimi giorni ai giochi olimpici di Parigi. La carica è arrivata dalla capitana della formazione azzurra di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin, che in un'intervista al Corriere dello Sport ha rimarcato come ci siano tante chances per portare a casa anche più di una medaglia.

"Devo credere che possono vincere tutte contro tutte. Io devo pensare che le mie ragazze possano vincere. Mi piace vivere le partite immergendomi nelle loro emozioni. A loro voglio dare fiducia, perché è quella che sento nei loro confronti" ha dichiarato.

La 42enne, che aveva scoperto nei mesi scorsi di avere un tumore raro, ha analizzato i tabelloni sorteggiati nella giornata di giovedì: "Sarà Difficile, tutti i turni sono molto duri, anche per gli uomini. Ci si gioca il tutto per tutto.

Sono sincera, non mi aspettavo i risultati ottenuti dalle ragazze nell’ultimo periodo così veloci e così in fretta, ma il sogno c’è sempre stato". Una battuta sulla leader Jasmine Paolini, finalista al Roland Garros e a Wimbledon quest'anno: "Lei, come le altre, può giocare contro chiunque.

Le due americane sono di altissima qualità, le hanno incontrate a Londra ma qui siamo sulla terra e bisogna prepararsi al massimo. Il risultato non possiamo controllarlo".

Garbin sul forfait di Sinner

"Se Jannik non è qui è perché non poteva arrivarci in nessun modo.

Essere alle Olimpiadi significa coronare un sogno da bambino e sono convinta che il problema sia stato talmente pesante che proprio non era in condizioni di venire. Sono sicura al 100%, ci teneva tantissimo" ha commentato sul ritiro dell'altoatesino.