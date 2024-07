Jasmine Paolini: "Ora ho più sicurezza e fiducia. Il sogno? Un selfie con Rafa Nadal"

Jasmine Paolini è pronta all'avventura delle Olimpiadi di Parigi. Sarà in campo in singolare e in doppio insieme a Sara Errani. Esordi già domani, sabato 27 luglio, nella giornata inaugurale. Si dice pronta e racconta di quello che sarebbe il suo sogno, ovvero fare un selfie con Rafael Nadal.

La recente finalista del Roland Garros e di Wimbledon parla alla vigilia del torneo Olimpico: "Fa strano – come riporta Supertennis - tornare qui a Parigi dopo così poco tempo, è anche un po' diverso ma è sempre un bel posto dove giocare a tennis".

E racconta la sua crescita: "Ho iniziato a giocare meglio verso la fine dello scorso anno e piano piano partita dopo partita ho acquisito sicurezza e fiducia in me stessa. Sono contenta che siano arrivati questi risultati e spero di mantenere questo livello il più a lungo possibile”.

Jasmine Paolini: "Le Olimpiadi sono un evento importantissimo"

Jasmine Paolini parla del post Wimbledon: "Qualcosa è cambiato a livello di attenzione da parte degli altri. Io però ho cercato sempre di fare le stesse cose, di essere sempre me stessa, di allenarmi come sempre, ho fatto il mio.

Le Olimpiadi sono un evento importantissimo, ci sono una volta ogni 4 anni, ed è difficile non dargli tanto peso. C'è la voglia di far bene ma già al primo turno contro Bogdan sarà dura e vedremo come andrà".

Infine il sogno extra partite di Paolini per questi Giochi Olimpici: "Il mio obiettivo è chiedere un selfie a Rafael Nadal. Questo non ce l'ho, ho una foto con Roger Federer, ho una foto con Novak Djokovic fatta alle ultime Olimpiadi, ma non ho Rafa. Mi vergogno un po' però ce la farò".