Rafael Nadal commenta il forfait alle Olimpiadi di Jannik Sinner: "Sarà dura per lui"

Tra pochi giorni inizieranno ufficialmente i Giochi Olimpici di Parigi. Una competizione ricca di fascino e storia che sa emozionare anche chi l’ha giocata diverse volte. Parliamo di Rafael Nadal, giunto alla sua ultima apparizione in questo straordinario evento.

In queste ore è stato sorteggiato il tabellone dei 64 giocatori che andranno a partecipare, e tra questi ovviamente anche la leggenda spagnola, che già al secondo turno potrebbe incontrare Novak Djokovic, in una sfida che qualche anno fa probabilmente avremmo visto solo in finale.

In un’intervista rilasciata a El Partidazo di Cadena Cope, l’ex numero uno ha raccontato le sue sensazioni a poche ore dal suo esordio: “Mi sento bene, sono molto felice di vivere di nuovo i Giochi Olimpici.

Questo è un premio per me. La scorsa settimana è stata dura, non ho giocato come volevo. Non sono venuto qui per fare una passeggiata, cercherò di dare il massimo. Non vedo l'ora di giocare bene e, storicamente, di solito alzo il mio livello quando rappresento la Spagna.

Spero di avere l'energia extra di cui ho bisogno”, ha detto.

Nadal commenta il forfait improvviso di Sinner

Rafa ha un gran rapporto con il suo erede Carlos Alcaraz. In questa competizione avrà la possibilità di giocarci anche in doppio.

Una coppia composta da due fuoriclasse che tutti attendono con grande ansia: “Non ho dubbi che sia il miglior giocatore del mondo. Io ho esperienza in alcune cose, ma questo non è sempre un vantaggio perché lui ha molta spontaneità per affrontare le situazioni importanti. Credo che se entrambi saremo in grado di giocare bene individualmente, il doppio funzionerà.

Cercherò di risolvere le situazioni tattiche che si presentano durante la partita, posso dare una mano, ma Carlos gestisce i momenti di tensione in campo come o meglio di me”, ha dichiarato. Infine Nadal ha parlato dell’assenza di Jannik Sinner: “Mi dispiace molto per la sua assenza, ho un ottimo rapporto con lui e la sua stagione è impressionante.

Per me la testa di serie era già Carlos, anche prima del suo ritiro. Poi c'erano lui e Djokovic. Credo che sarà un momento complicato per lui, perché uno dei momenti peggiori per me è stato perdere Londra 2012. Avrei voluto che gareggiasse”, ha concluso.