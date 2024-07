Rafael Nadal frena: "Io e Carlos Alcaraz insieme non siamo garanzia di successo"

Continua la marcia di avvicinamento di Rafael Nadal ai Giochi Olimpici. Arrivati ormai a pochi giorni da quello che sarà l’esordio nella competizione a Cinque Cerchi, lo spagnolo ha fatto ritorno sui campi di Parigi che l’hanno reso grande, quelli del Roland Garros.

In special modo il Philippe Chatrier, sul quale ha costruito parte della sua leggendaria carriera, costellata di successi. L’ex numero uno ha prima diviso il campo con il compagno Pablo Carreno Busta, per poi averlo tutto per sé in un allenamento personalizzato.

Rispetto al passato, dividerà le aspettative dell’esigente pubblico iberico con Carlos, fresco vincitore di Wimbledon e appunto dello Slam parigino.

Il tennista maiorchino e murciano hanno tenuto questa mattina la conferenza stampa organizzata dal Comitato Olimpico spagnolo, alla quale hanno partecipato anche i capitani, David Ferrer e Anabel Medina e la restante parte del team composta da Carreño Busta, Sara Sorribes e Cristina Bucsa.

"Rappresentare la Spagna alle Olimpiadi è una grande emozione"

“È sempre un'emozione enorme essere alle Olimpiadi, anche se ci sono già stato. Partecipare al più grande evento sportivo è un onore.

Cercheremo di andare il più avanti possibile. Io e Carlos non abbiamo avuto modo di prepararci come le altre coppie, ma confido nel suo grande stato di forma. In quanto a me spero che quest'ultima settimana, in cui ho trascorso molto tempo in campo, mi aiuti fisicamente ad alzare il mio livello per lavorare, e vedremo come progredire.

Cercheremo di allenarci il più possibile per arrivare con le idee chiare”, ha dichiarato Rafa nelle sue dichiarazioni riportate da As. Poi torna sulla coppia con Alcaraz sulla quale tutti nutrono grandi aspettative: “Capisco l'emozione e il brivido di vederci insieme, ma questo non garantisce il successo.

Carlos non ha giocato molti doppi, e io non ho giocato molti doppi o molti singoli. È una competizione diversa. Giocare sulla terra battuta potrebbe aiutarci perché giocare bene dalla linea di fondo individualmente ti dà dei vantaggi nei punti.

Inizieremo con energia e vedremo cosa succederà”, ha dichiarato. Nadal ha già vinto la medaglia più importante nel 2008: “Una vittoria che rappresenta uno dei ricordi più belli della mia carriera.

Rappresento sempre la Spagna, ma ai Giochi ti senti parte di una grande squadra. Senti il sostegno e ti senti molto amato. Tornare al Villaggio con una medaglia ti fa sentire incredibilmente bene. E sì, questi saranno i miei ultimi Giochi, per questo tengo molto a essere a Parigi.

Sono felice, e per essere qui ho dovuto attraversare molti momenti difficili. La vedo come una ricompensa, che ti ringiovanisce. Giocare con uno dei migliori al mondo, e se le ferite lo rispettano, sarà uno dei migliori della storia, è un onore”. ha infine concluso.