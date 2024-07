Andrey Rublev: "Marat Safin mi ha aiutato a lavorare sulla mia testa e sulla mente"

Andrey Rublev è in semifinale nel torneo Atp 250 di Umago e affronterà l'argentino Francisco Cerundolo. Rublev ha interrotto sulla terra battuta in Croazia una serie di sconfitte consecutive al debutto che durava da 4 tornei e stava iniziando a pesare sempre di più nella sua mente.

Rublev parlando con un media russo nei giorni scorsi ha spiegato cosa è cambiato in lui dopo la sconfitta a Wimbledon al primo turno. Uno stop decisamente molto sorprendente contro Francisco Comesana, alla sua prima esperienza nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam.

E Rublev ha sorpreso l'intervistatore: "Ti sembrerà divertente, ma Marat Safin mi ha aiutato a lavorare sulla mia testa e sulla mia mente, perché il problema non veniva dal mio tennis".

Andrey Rublev: "Dopo Wimbledon ho lavorato sulla testa, perché il problema non veniva dal tennis"

Dopo la vittoria a maggio al Masters 1000 di Madrid, Andrey Rublev è ricaduto ancora una volta nei suoi errori in termini di comportamento in campo.

Spesso incapace di gestire i nervi e la tensione in campo, l'attuale numero 9 del mondo mondo ha recentemente dichiarato in un'intervista ai media russi di aver invitato il suo connazionale Marat Safin a parlare per risolvere questo problema.

Naturalmente tutti ricordano il carattere a sua volta focoso dell'ex numero 1 del mondo. E proprio da questa caratteristica di Safin, Rublev parte con ironia nella sua analisi. “Dopo Wimbledon ho lavorato sulla testa, perché il problema non veniva dal tennis.

Mi sono concentrato sulla mia testa, sulla mia mente. Vi sembrerà divertente, ma è grazie a Marat Safin. In qualche modo ci siamo sentiti e basta. Lui mi ha aiutato. E devo ringraziarlo".