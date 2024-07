Fabio Fognini show: "Intervista in inglese? No, ci sono tanti italiani a Umago"

Quello di Fabio Fognini a Umago è stato uno show sia in campo che fuori. Il tennista italiano si è reso autore di una convincente prestazione e ha eliminato in due set Luca Van Assche gestendo bene i momenti cruciali della partita.

Il tabellone del ligure è diventato ora molto interessante, perché nella sua parte Holger Rune - costretto a ritirarsi per un infortunio al polso - ha fatto spazio a Chun-Hsin Tseng. È proprio con il nativo di Taipei che Fognini si giocherà l'accesso ai quarti di finale del Croatia Umag Open.

Fognini show: "Intervista in inglese? No, ci sono tanti italiani a Umago"

Fognini ha regalato spettacolo anche nell'intervista post-partita tra risposte in italiano e strane domande. L'intervistatore gli ha rivolto una domanda ai microfoni dell'ATP in inglese e l'azzurro ha iniziato a parlare nella sua lingua pensando al cospicuo numero di connazionali che ogni anno si recano a Umago per seguire il torneo.

"Quando si vince, si è sempre contenti. Fa tanto caldo, è stata una partita molto dura. Però sono contento del modo in cui sono riuscito a gestirla. Possiamo fare l’intervista in inglese? No, perché qui ci sono tanti italiani( ride, ndr) " .

Fognini ha poi ovviamente assecondato la richiesta dell'interlocutore, che gli ha però rivolto un insolito quesito. "Il 13 per te è un numero fortunato o sfortunato? Non lo so. Dovresti parlare della partita, di qualcosa più interessante.

Altrimenti vado a fare la doccia perché sono stanco. Lui gioca molto sul ritmo. Ci sono stati molti scambi lunghi all’inizio, ma alla fine sono felice della mia prestazione, soprattutto perché ho affrontato un giocatore giovane che ha più energia di me.

Sono contento di essere al secondo turno e di avere la grande opportunità di giocare un’altra partita nella bellissima Umago” .